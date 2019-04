Inga Christensen på 83 år møder op til indoor cycling hver uge hos Foreningsfitness i Jyderup. Det sætter hendes instruktør, Kaj Hansen, stor pris på at hun gør. - Jeg elsker det og vil hermed opfordre flere pensionister til at komme ud og motionere, siger Inga Christensen. Foto: Elisa Hauerbach

Det er aldrig for sent at komme i form

Holbæk - 28. april 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Jyderup Foreningsfitness, Jyderup Hallen, går den 83 årige Inga Christensen på et af foreningens indoor cycling-hold. Det har hun nu gjort i nogle måneder, siden foreningen holdt åbnent hus tidligere på året.

- Jeg tænkte, det må jeg prøve og så meldte jeg mig. Vores instruktør, Kaj Hansen er sådan et rart menneske, og han er god til at hjælpe med indstillingen af cyklen, før vi starter træningen. Han har hele tiden sagt til mig, at jeg bare skal tage det hele i mit eget tempo, og jeg vil altså sige, at det er dejligt. Man får det så godt og møder en masse dejlige mennesker, så der er ikke nogen grund til ikke at deltage her, siger Inga, som også bor i lokalområdet.

Hendes instruktør, Kaj Hansen, er begejstret over Ingas indsats - og at hun faktisk forbedrer sig for hver uge.

- Vi kører med forskellige belastningsniveauer og efter DGI's belastningsskala. Det vil sige, at dem der ikke har så meget belastning på deres cykler også får den optimale motion. Træningen afveksles og tilpasses, så alle kan være med, forklarer han.

- Du kan bare skrive at man som pensionist sagtens kan være med - sammen med de unge på 50. Det er der ikke noget i vejen for. Det er kun godt at få rørt sin krop og holde sig i gang, indskyder Inga Christensen. Det er hermed gjort.