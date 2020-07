Det bliver ret så vildt

Det bliver alle gode gange to, når der holdes vildtaften i Hørby Kultur- og Forsamlingshus.

- Og ja, det bliver vildt. Lige så vildt som sidste år, lyder det med et smil fra Jesper Brøgger, uddeler i Dagli'Brugsen Tuse Næs.

Han er med til at arrangere og regner med, at der i lighed med sidste år bliver fuldt hus til arrangementet: 100 deltagere.

- De får valuta for pengene. Lækker mad og gode vine, forsikrer han.

Hørby Forsamlingshus sørger for maden, der kommer til at bestå af vildtretter lavet af fasan, ænder, kronvildt og dåvildt.

Selv vil Jesper Brøgger præsentere de vine, der bliver muligehd for at få i glassene i løbet af aftenen.

Programmet byder ud over mad og drikke på underholdning.

To spillemænd tropper op og sørger for musiceren på jagthorn. En af dem kan, med Jesper Brøggers ord, spille på alt, hvad der har med blæseinstrumenter at gøre. Det er Ole Andersen, som har spillet i Det Kongelige Kapel og undervist samme sted.