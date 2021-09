Se billedserie Kristian og Laura Zander Søren­sen smager på druerne, der skal høstes inden for den næste måneds tid. Foto: Per Christensen

Det blev vinstokke i stedet for grøntsager

Holbæk - 20. september 2021 kl. 14:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Indtil juni i år hed selskabet Radisekompagni­et IVS, men nu hedder det Bognæs Vingaard ApS. IVS står for iværksætterselskab, og tanken var, at der skulle produceres grøntsager hos Laura Zander Sørensen og Kristian Zander Sørensen.

De har i fem år boet på Bognæsvej 58 i Bognæs på Tuse Næs med fire hektar jord. Der kan dyrkes på tre hektar, og foreløbig er der plantet vinstokke på det halve.

Som navneskiftet antyder blev det nemlig ikke grøntsager, men vinproduktion parret besluttede at kaste sig over. Fordi Tuse Næs er en halvø, sørger vandet for, at temperaturen er lidt højere end ellers, og det er godt for druernes vækst.

Det var dog ikke noget, parret havde i tankerne, da huset blev købt i 2016. Det var for at få noget mere plads og højere til himlen end i lejligheden midt i Holbæk. Parrets datter, Karla, var fem år ved flytningen.

Og nu lægger den 10-årige pige også navn til den første årgang af hvidvin fra Bognæs Vingaard. Karla Solaris er navnet, og årgangen er 2020, fordi druerne blev høstet i oktober sidste år.

2000 vinstokke sat i 2018 Før det nåede så langt som til at høste druer, skulle der plantes vinstokke, og det skete lidt hovedkulds. Familien var nemlig på ferie på Mallorca i maj 2018, da der tikkede en sms ind om, at nu var vinstokkene leveret.

I foråret i år blev der på Bognæs Vingaard sat yderligere 1600 vinplanter af sorten Solaris. Desuden blev der sat 900 styk Souvignier Gris.

Dermed er der vinstokke på 1,5 hektar jord, svarende til halvdelen af den dyrkbare jord. Formentlig bliver der senere sat flere vinstokke, så det samlede tal når op på omkring 9.000 stokke.

Der kom 440 flasker ud af den første årgang, og 400 af dem blev solgt på tre dage i påsken i april i år. Derefter blev der meldt udsolgt, da nogle flasker skulle gemmes til forskellige lejligheder. Aftalen med det tyske firma var ellers, at der skulle gives besked før leverancen. Det skete så ikke, før ni store kasser med vinstokke blev leveret hos Dagli'Brugsen i Udby. Nogle venner fik dem lagt i kølerum, og ved hjemkomsten fik Laura og Kristian Zander Sørensen med god hjælp fra familie og venner i løbet af et par dage sat 2000 vinstokke af sorten Solaris, fordelt på 20 rækker med 100 styk i hver.

Selv om 2018 var en meget tør og varm sommer, overlevede de fleste vinstokke, og i oktober 2020 kunne den første høst foretages.

- Ved den tredje vækstsæson er der kun et udbytte på en fjerdedel til en femtedel af det normale, fortæller Laura Zander Sørensen.

Højere sukkerindhold i år Sukkerindholdet i druerne er noget højere end i spise­druer for at kunne danne alkohol. Ved den første høst nåede sukkerindholdet dog kun op på 70 oeschlegrader, da det fra slutningen af september blev koldt og vådt. Det svarer til en alkoholprocent på 9. Der må tilsættes sukker, så man når en alkoholprocent på 11,5. Det er derfor procenten i den første årgang med hvidvin fra Bognæs Vingård.

Oeschlegraden skulle gerne op på 90 eller mere, og i år viser de foreløbige målinger da også, at det bliver bedre end sidste år. Den megen sol i september har været godt for druerne, så det skulle forhåbentlig blive en naturlig vin uden tilsat sukker.

Arbejde ved siden af Det var egentlig grøntsagsproduktion, Laura og Kristian Zander Sørensen havde i tankerne, måske med lidt vinstokke. Det ændrede sig, da Laura i begyndelsen af 2018 var på et 10 uger langt kursus på Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde. Her fik hun Anders Ørnberg som underviser, og han er samtidig medejer af Ørnberg Vin på Sjællands Odde.

Det lød spændende med vin, og derefter besluttede parret på Tuse Næs at satse på vinproduktion. Det er dog ikke noget, de kan leve af de første mange år, og begge har da også arbejde ved siden af. Laura Zander Sørensen arbejder som pædagogisk støtte i 10. klassecentret i Holbæk.

Kristian Zander Sørensen har - efter 17 år som direktør i virksomheder i telebranchen - siden 1. juni i år arbejdet hos Global Adventures. Her har parret i øvrigt siden starten i 2015 været medejere af virksomheden, som under navnet Go Monkey driver klatreparker, mens der under navnet Go Adventure bygges og designes klatreparker. Global Adventure har i øvrigt også købt sig ind i driften af Hørby Færgekro, hvor Laura Zander Sørensen har etableret den nye isbod.

Der er endnu ikke noget vineri på Bognæs Vingaard, og derfor bliver de første årgange produceret hos Ørnberg Vin. Men drømmen er at få eget vineri, måske bygget i gammel stil med kampesten, inden for tre-fem år.