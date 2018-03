Det berømte Holbæk-affald

TV2 Bornholm lagde vejen forbi Holbæk, da de skulle lave et indslag om affaldssortering. Dansk Affaldsforening havde henvist til, at holbækkerne er duksene i klassen, når det kommer til affaldssortering, så derfor var det oplagt med et besøg. Og med 54 procent affald, der bliver genanvendt, ligger Holbæk Kommune også i toppen.

Modsat Holbæk Kommune har Bornholms Regionskommune en lav genanvendelsesprocent. Den er 34 procent. De står for at skulle sortere mere for at højne deres genanvendelsesprocent, og formålet med deres besøg var netop at fortælle bornholmerne, hvordan kunderne i Holbæk har taget imod det.