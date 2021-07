Se billedserie Udkørende mandskab linet op foran "Nordvestsjællands Elektricitetsværk" i Svinninge.

Send til din ven. X Artiklen: Det begyndte med én mand, én stemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det begyndte med én mand, én stemme

Holbæk - 08. juli 2021 kl. 19:19 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Vi er frie mænd. Men vi løser det i fællesskab.

Læs også: En fælles pengetank på 45 milliarder

Det er en af de tanker, som gennemsyrer andelsbevægelsen, som i Danmark fik sit startskud i 1866, da Thisted blev hjemsted for den første forbrugsforening, hvor medlemmerne købte ind i fællesskab.

De følgende årtier spredte tanken sig over hele landet, og andelsmodellen blev brugt til alt fra mejerier og slagterier til æghandel og elproduktion.

Med visse varianter var grundideen, at udbyttet ved den fælles virksomhed tilfaldt medlemmerne i forhold til deres omsætning med virksomheden.

Men når der skulle træffes afgørelse, var der ikke forskel på de store og de små: »Én mand, én stemme« er et grundlæggende princip.

Andelsbevægelsen slog især rod på landet, hvor pionererne var gårdejerne - i modsætning til godsejerne. Et andelsmejeri var således et alternativ til et mejeri, som alene var ejet af den kapitalstærke godsejer.

Ved at gå sammen slap bønderne for at være afhængige af godsejerne. Men betingelsen var altså, at de frie bønder organiserede sig i et fællesskab.

Andelsbevægelsen blev også spejlet i »kooperationen« - arbejdernes bud på at organisere indkøb og produktion i fællesskab.

Elværket i Svinninge Den store energikoncern Andel har blandt andet sin rod i Nordvestsjællands Elektricitetsværk, som blev opført i Svinninge i 1913.

De allerførste år var det i øvrigt ikke et klassisk andelsselskab.

Den drivende kraft i arbejdet med at etablere elværket var Jørgen Andersen, som havde sit hyr med at skaffe kapital nok. Og da to ingeniører tilbød at indskyde en fjerdedel af anlægssummen, blev det accepteret af Jørgen Andersen, som var elselskabets første forretningsfører.

Fire år senere ville ingeniørerne dog af med deres andel, og så gik Jørgen Andersen og værkets bestyrelse i aktion for at realisere ønskedrømmen: Et 100 procent forbruger-ejet andelsselskab.

Sagen blev diskuteret i alle de sogne, som fik el fra værket i Svinninge. Og så var der afstemning:

»Denne forløb særdeles heldigt, idet der i alle sogne var flertal for overtagelsen«, fortalte Jørgen Andersen i bogen »Erindringer«.

Derpå skulle hver enkelt spørges, om de ville være andelshavere. Det ville langt de fleste. Og kort efter var elforsyningen i Nordvestsjælland folkeejet.