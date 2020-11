Se billedserie Møbel-Gruppen på Tækkemandsvej ansætter nye medarbejdere under corona. PR-foto.

Det bedste regnskabsår nogensinde

Holbæk - 23. november 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Mens mange brancher er blevet hårdt ramt af coronakrisen, er der også positive historier iblandt, som hos den lokale forhandler af kontormøbler, Møbel-Gruppen A/S på Tækkemandsvej. Direktør Michael Huus fortæller:

- Da Danmark lukkede ned den 11. marts, gik der ikke mere end et par dage, før telefonerne næsten holdt op med at ringe. Og når de ringede, var det for det meste kunder, som ville udskyde deres ordre. Heldigvis var der ikke nogen, som kaldte deres ordre tilbage, men vi havde alligevel udsigt til nogle måneder med nedadgående omsætning. Som mange andre i branchen valgte vi i første omgang at sende vores salgsfolk hjem. Men det passede hverken til deres temperament eller til min grundholdning, som går ud på, at man ikke skal sætte sig hen i et hjørne og fortvivle, når der er modgang, men i stedet finde en strategi for, hvordan man får vendt skuden. Derfor kom salgsmedarbejderne tilbage på job på fuld kraft, forklarer han.

Møbel-Gruppens corona-strategi ligger i forlængelse af de principper, virksomheden arbejder efter i ikke-krise tider: at være opsøgende i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, at yde en god service og at være tæt på kunderne med de samme nøglemedarbejdere fra den første skitse til levering og monteringen. At mange af konkurrenterne i branchen samtidig har ligget underdrejet med hjemsendte medarbejdere har været et ekstra plus for Møbel-Gruppen.

- Vi har kort sagt været på beatet, mens de andre har sovet, og ser nu ind i vores bedste regnskabsår nogensinde, konkluderer Michael Huus.

Der er indgået et par større aftaler i millionklassen, og flere ordrer er på vej. - Vi har fået nogle lidt større kunder med flerårige aftaler de sidste tre måneder. Det er med til at vækste vores forretningsgrundlag, forklarer direktøren og tilføjer, at kunderne i krisetider lægger ekstra vægt på, at deres leverandører er økonomisk solidt funderet. - Her er vi så heldige at høre til blandt dem, der står allerstærkest i branchen med en soliditetsgrad på 70 procent, siger Michael Huus og tilføjer, at Møbel-Gruppen også aktivt bruger det faktum, at de nu i fem år i træk har opnået Triple-A rating hos kreditbureauet Bisnode:

- Ratingen er et udtryk for virksomhedens kreditværdighed og dens evne til at overleve. Specielt i krisetider vægter mange kunder, at de kan regne med, at de handler med en kernesund virksomhed, som vil kunne leve op til sine forpligtelser i mange år frem. Det er blandt andet relevant, hvis man køber en hel ny designprofil, og gerne vil være sikker på, at man i årene frem kan få suppleret produkterne, forklarer Michael Huus.

Møbel-Gruppen A/S havde inden corona-krisen 12 medarbejdere, men har de senere måneder ansat yderligere tre. Og der er udsigt til flere nyansættelser, fordi et nyt marked er begyndt at folde sig ud:

- Vi er begyndt at levere hjemmearbejdspladser til de virksomheder, som har opdaget værdien af, at folk arbejder hjemme. Det viser sig nemlig, at de er utroligt produktive og ikke bare drysser rundt og sætter vask over. Det følger man nu op på mange steder med ordentlige kontormøbler, så medarbejderne ikke skal sidde ved spisebordet eller i sofaen og arbejde, slutter Michael Huus.