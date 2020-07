Det Gule Palæ ved ­Torbenfeldt

I det høje stueplan var - udover en elegant hall - dagligstue samt spisestue med tilhørende anretterværelse. Desuden et herre-, et sove-, et påklædningsværelse, et kabinet samt bad og toilet. På 1. sal var der otte værelser (blandt andet et til lærerinden) samt toilet og bad. Fra anretterværelset var der nedgang til køkkenet, som lå under vestfløjen, og fra hall'en nedgang til billardstuen, der lå under østfløjen. I kælderplan var desuden værelser til tjenestefolkene, og under husets midte var varme- og pumpeværk. Alt i alt kostede det 44.000 kroner at opføre hele herligheden Det var et relativt stort beløb i 1907-kroner.