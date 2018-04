I alt 25 eksemplarer af designer Hans J. Wegners Y-stol, der normalt koster i omegnen af 5000 kroner stykket er stjålet fra Gislinge Kirke. Men hver af stolene er værdiløse, vurderer Midt- og Vestsjællands Politi.

Designerstole for 125.000 kroner stjålet: - De er værdiløse

Holbæk - 14. april 2018 kl. 09:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skete første gang i maj sidste år og så igen i januar. Og i sidste uge skete det igen.

For tredje gang det seneste år har der været tyveri fra kirken i den nordvestsjællandske by Gislinge. I alt 25 designerstole for op mod 125.000 kroner er forsvundet.

Men Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at de er værdiløse. Hver af stolene er nemlig brændemærket med tekst ind i ryglænet.

- Man kan jo ikke sælge en stol, der er mærket med »Gislinge Kirke«, så de er fuldstændig værdiløse for andre end kirken selv, fastslår politiets kommunikationsansvarlige, Carsten Andersen.

Stjålne kirke-nøgler De i alt 25 stjålne stole er ellers eksemplarer af designer Hans J. Wegners Y-stol, der normalt koster i omegnen af 5000 kroner stykket.

Politiet modtog anmeldelsen om det seneste af de i alt tre tyverier søndag morgen. Men det kan have fundet sted på et tidspunkt siden torsdag den 5. april klokken 15.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er det uvist, hvordan tyven kom ind denne gang, men det er en mulighed, at vedkommende har låst sig ind med rette nøgle, oplyser politiet.

En information, der bliver bekræftet af graver Finn Hertz Pedersen. Flere nøgler er nemlig den seneste tid stjålet fra kirkens dør.

- Mange kommer for at se kalkmalerier, hvor vi er nødt til at have nøglen i, for at folk kan komme ind. Og når jeg så er kommet ved fyraften for at hente den, så har den været forsvundet, forklarer han.

Nye vinduer I dag regner kirkens graver ikke med, at kirken vil indkøbe nye af de eftertragtede designerstole. Men det er både irriterende og ærgerligt, understreger Finn Hertz Pedersen.

- Vi bruger dem blandt andet til bryllupper, og kirker har jo altid indkøbt gode kvalitetsmøbler. Det er der ikke noget nyt i, forklarer han.

Ved de to første indbrud i januar og i maj sidste år, smadrede tyven et vindue til kirken for at komme ind. De to vinduer er stadig ved at få nyt glas, da det skal passe til resten af kirkevinduerne.

- Det er ikke noget, man bare kan ringe til en almindelig håndværker for at få ordnet. Så det tager noget længere tid, siger Finn Hertz Pedersen.

I stedet har kirken indtil videre på anden vis forseglet vinduerne. Provst Detlef von Holst, der leder Holbæk Provsti, har ikke ønsket at udtale sig i den konkrete sag.