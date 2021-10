Redningsmandskab og politi er på flyvepladsen i Kr. Eskilstrup, efter at den 70-årige pilot var styrtet ned med et svævefly i maj. Foto: Presse-fotos.dk

Derfor styrtede svævefly i døden: To dødsulykker på to år

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 14:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Flere faktorer kan have spillet ind, da et styrt med et svævefly endte med dødelig udgang på Tølløse Flyveklubs flyveplads på Sønderstrupvej i Kr. Eskilstrup syd for Tølløse den 29. maj i år. Det var mindre end to år efter, at et andet styrt også endte med, at piloten blev dræbt.

I den rapport, som Havarikommissionen offentliggjorde torsdag, nævnes det, at kommissionen finder det bekymrende, at to afbrudte spilstarter inden for en kort årrække har resulteret i fatale havarier.

Ganske vist er de to hændelsesforløb ikke fuldt sammenlignelige, men de indeholdt fællestræk i form af afvigelser fra standarder og procedurer. Derfor opfordrer Havarikommissionen Dansk Svæveflyver Union på organisationsniveau til at vurdere, hvordan de operationelle miljøer på klubniveau kan standardiseres og styrkes.

Mislykket start Den seneste ulykke kostede en 70-årig mand fra hovedstadsområdet livet. Hændelsen skete lørdag eftermiddag den 29. maj i år, hvor en start mislykkedes, og da den 70-årige skulle forsøge at lande flyet igen, gik det galt.

Flere vidner overværede episoden, og de har forklaret, at efter et forventet forløb på jorden, var stigningen meget stejl. Umiddelbart efter starten, blev spilwiren slap, og spiltrækket stoppede, formentlig fordi sprængstykket var brudt. Svæveflyets næse blev sænket, og hastigheden blev øget.

Vidnerne havde forventet, at svæveflyet efter den afbrudte spilstart ville lande lige frem på den resterende del af banen. I stedet drejede piloten mod nord for at forsøge at lande på en andet stykke. Flyets hastighed var faldende, og i det sidste drej cirka 30-40 meter over jorden blev der observeret et tab af opdrift over højre vinge.

Svæveflyets næse gik nærmest lodret mod jorden og flyet foretog en halv rotation til højre, inden næsepartiet ramte jorden. Nedslagskraften var af en sådan størrelse, at overlevelse ikke var muligt, konkluderer Havarikommissionen.

Til ørelæge kort tid før Vedrørende årsagerne til styrtet peges der på en række mulige faktorer, der kan have spillet ind.

Piloten havde ikke den påkrævede nylige flyveerfaring og var før starten således ikke behørigt certificeret. Den lave træningstilstand vurderes at have haft direkte indflydelse på hændelsesforløbet.

Den 70-årige var hos en ørelæge den 10. maj - altså knap tre uger før flystyrtet - på grund af symptomer på svimmelhed ved bevægelse af hovedet eller ved stillingsskifte, og han blev indstillet til en MR-skanning. Problemerne med svimmelhed blev ikke indrapporteret til en flyvelæge.

Havarikommissionen mener, at det burde været indberettet, og at det med stor sandsynlighed ville have medført en midlertidig inddragelse af pilotens helbredsgodkendelse.

Lav hastighed og højde Efter den stejle indledende stigning og den afbrudte spilstart, noterer Havarikommissionen, at piloten i lav flyvehøjde (under 100 meter) valgte at dreje mod nord i stedet for at lande lige frem. Der var ikke i overensstemmelse med den anbefalede procedure at flyve med vinden.

For at undgå at tabe flyvehøjde kan piloten utilsigtet have hævet svæveflyets næse, hvilket resulterede i et tab af flyvehastighed. Lav højde og lav hastighed i medvind kan have resulteret i en øget krængning til højre, og det betød, at flyet gik i spin. Fra den lave højde var det ikke muligt at rette svæveflyet op.

Efter Havarikommissionens opfattelse kan den manglende, nylige flyveerfaring i en negativ retning have påvirket pilotens operationelle hukommelse og håndtering af de unormale flyveforhold.

Ulykken i 2019 Den 28. juli 2019 blev en 53-årig mand fra Holbæk dræbt, da han var pilot på et svævefly, der styrtede ned på samme flyveplads i Kr. Eskilstrup.

I maj 2020 offentliggjorde Havarikommissionen en rapport om ulykken. Her var der også tale om en afbrudt spilstart på grund af en knækket wire, ligesom flyet endte med at gå i spin.

Der er flere fællestræk ved de to hændelser, og derfor opfordrer Havarikommissionen altså Dansk Svæveflyver Union til at se på, om der kan ske en styrkelse af procedurerne på klubniveau.