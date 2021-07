Se billedserie Onsdag eftermiddag var der gang i arbejdet med at rense nogle af overfladerne ved springvandet, efter at der har været hældt klor i systemet, og springvandet vil være lukket de næste dage. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Derfor lukker springvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor lukker springvand

Holbæk - 15. juli 2021 kl. 05:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I disse dage er springvandet i Ladegårds­parken i Holbæk lukket. Det skyldes, at det skal grundigt renses, efter en eller flere ukendte gerningsmænd har hældt klor i vandet, der indgår i et cirkulært system.

Springvandet er af den slags, som ikke mindst børn godt kan lide at lege i, da de kan gå mellem strålerne. Derfor er det ekstra uheldigt, at der er hældt klor i vandet.

Det blev opdaget tirsdag eftermiddag.

- Jeg opdagede det, da jeg gik lige forbi på vej til afdelingskontoret. Det lugtede af klor, og der var hvidt skum på vandet. Jeg ved ikke, hvor meget klor der er hældt i, men med den måde, vandoverfladen skummede på, var det ikke til at spøge med, fortæller afdelingsformand i Ladegårdsparken Uffe Frejdal Nielsen.

Han sørgede for hurtigt at få lukket for springvandet. Det skete lige omkring klokken 15, og det menes, at kloren må være hældt i inden for et par timer før da.

- En dumhed ud over alle grænser Meldingerne går på, at en børnehave har været ved springvandet på det tidspunkt, men Uffe Frejdal Nielsen ved ikke, hvilken børnehave det kan have været.

Dagbladet Nordvestnyt har spurgt hos de to nærmeste børnehaver, men begge steder er meldingen, at de ikke har været ved springvandet tirsdag. Det er Slotsparkens Børnegård på Vandtårnsvej og Børnehuset Elverhøj i Tjørnegården.

- Vi betragter det som hærværk. Det er en dumhed ud over alle grænser, siger Uffe Frejdal Nielsen.

Han betegner det som hyggeligt, at børnehaver og dagplejere ofte benytter området ved springvandet.

Uffe Frejdal Nielsen opfordrer til, at man er opmærksomme på, om nogle børn kan have fået udslæt eller kløe, efter at de har leget i og ved springvandet.

Springvandet har været i drift siden 2014, og der har ikke tidligere været lignende episoder med den slags hærværk eller lignende.

Vandtanken skal tømmes Fokdal Springvand fra Holbæk har opgaven med at servicere anlægget.

- Vi er nødt til at få tømt vandtanken med 10 kubikmeter vand ved hjælp af en slamsuger. Den udgift løber hurtigt op. Og så må eksperterne vurdere, om filtrene har taget så meget skade, at de må udskiftes, siger Uffe Frejdal Nielsen.

Samtidig med, at vandet cirkuleres rundt i springvandssystemet bliver det renset med masser af filtre og ultraviolet lys. Derfor er vandet normalt ikke sundhedsskadeligt, dog uden at man skal drikke af det.

Afdelingsformanden anslår, at udgiften til rensningen af springvandet kan løbe op i 25.000-30.000 kroner. Hvis der ikke findes en eller flere gerningsmænd at sende regningen til, er der kun ét sted at hente pengene, nemlig i driftsbudgettet, som består af huslejekroner. Det kan også risikere at blive dyrere, hvis for eksempel mange filtre skal udskiftes.

Det vides ikke, hvor længe springvandet vil være lukket for at blive grundigt renset. Uffe Frejdal Nielsen vurderer umiddelbart, at lukningen kan vare en uges tid eller måske mere.