Derfor gives der tilladelse til kunsthal

Holbæk - 07. oktober 2021

Holbæk Kommune har skullet kigge på forskellige bestemmelser, før landzonetilladelsen til en kunsthal på Hørbygaard i Hørby på Tuse Næs kunne gives.

Det er blandt andet kystnærhedszonen (cirka tre kilometer), kirkeomgivelse, værdifuldt kulturmiljø i større uforstyrrede landskaber med mere. Og da ejendommen ligger i landzone, kan der som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse, dog er der muligt i begrænset omfang i form af tilbygninger.

Trods rækken af bestemmelser er Holbæk Kommune altså nået frem til, at der godt kan gives en landzonetilladelse. Vurderingen er, at den ændrede anvendelse og opførelse af et orangeri kan tilladelse på et ejendommen under hensyn til de planlægningsmæssige forhold, de landskabelige forhold og hensynet til naboerne.

Der er lagt vægt på, at kunsthallen etableres i eksisterende bygninger, som er overflødige for driften af ejendommen. Ombygningen foretages i harmoni med bygningernes nuværende stil og historie. Og det nye orangeri placeres i tilknytning til og inden for rammerne af den eksisterende bebyggelse.

Der opnås desuden en helhed mellem bygningerne, for selv om orangeriet opføres i glas, bliver proportionerne fra den eksisterende bygning videreført. Der lægges også vægt på, at der i forvejen er etableret andre former for erhverv i overflødige bygninger. Holbæk Kommune vurderer, at flere af bygningerne på Hørbygaard er bevaringsværdige, og de opretholdes og vedligeholdes, når de overgår til en anden anvendelse.

Ansøgningen har været i nabohøring, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Kan åbne mere op Hidtil har gruppen bag planerne gået stille med dørene omkring projektet, omend hovedlinjerne i tankerne var omtalt i en artikel i dagbladet Nordvestnyt i oktober 2019.

- Det er skønt, at vi nu kan åbne dørene og få flere medlemmer og sætte mere gang i processen. Der er også brug for frivillige, siger Birgit Edvars, der er formand for foreningen Kunsthal X-Mundi, der blev etableret i maj i år.

Hidtil har Birgit Edvars og Jette Friis Tuca, der begge bor på Tuse Næs været de bærende kræfter i arbejdet.

Navnet X-Mundi er valgt, fordi mundi betyder verden på latin. Og X'er den ubekendte faktor - hvordan ser verden ud i morgen, forklarer Birgit Edvars.

- Det er kanonspændende, og vi brænder for det. Vi håber, at vi får en attraktion i Vestsjælland, hvor kunsten får en stemme. Det skal være med international kunst, og international kan også være dansk kunst, siger Birgit Edvars.

Glad for nyt liv På Hørbygaard glæder Christian Castenskiold sig også over, at det næste skridt er taget mod en ny aktivitet på godset, hvor der i nogle år har været udlejet lokaler til erhvervsvirksomheder.

- Vi har været utrolig glade for at få kontorerne ind. Det giver noget liv på gården, hvor der i dag ikke er så mange i driften, siger Christian Castenskiold.

Det er over 30 år siden, at der sidst var egentlige aktiviteter i den gamle hestestald og magasinbygning. Dengang handlede det om sortering af tulipan- og påskeliljleløg, mens det om få år altså kan komme til at dreje sig om kunst.