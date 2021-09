Se billedserie Det er blandt andet midter-hellen her ud for den lille, ensrettede vej mod Slotscentret (til højre), der skal gøres lidt smallere. Foto: Morten D. Christensen

Derfor er vigtig udfaldsvej blevet ensrettet

Holbæk - 07. september 2021 kl. 05:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Godt nok er de effektive til at få trafikanterne til at sænke farten. Men to helle-anlæg på Kalundborgvej i Holbæk er så brede, at busser og lastbiler har svært ved at holde sig på den smalle vejbane uden, at hjulene må en tur op over kantstenen.

Derfor skal de to helle-anlæg, der ligger ud for henholdsvis Rolighedsvej og den ensrettede vej fra Kalundborgvej til Slotscentret, nu gøres lidt smallere.

Det er baggrunden for, at Kalundborgvej - en af Holbæks største ind- og udfaldsveje - i øjeblikket og frem til og med torsdag den 23. september er spærret for trafik ud af byen (vestgående retning) fra krydset Valdemar Sejrsvej/Ahlgade/Havnevej til Stenhusvej.

I hele perioden er Kalundborg således ensrettet ind mod byen fra Stenhusvej til føromtalte kryds.

- Hellerne er lavet for at få bilisterne til at sænke hastigheden. Når vi nu gør dem lidt smallere og vejen lidt bredere, vil vi i stedet lægge brosten langs hellerne for at signalere til bilisterne, at her skal farten ned, siger Lars Christensen, seniorprojektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, til dagbladet Nordvestnyt.

Plads til store køretøjer Når der nu laves lidt bedre forhold for lastbiler og busser skyldes det, at Holbæk Kommune netop ønsker, at de store køretøjer vælger Kalundborgvej og ikke andre, mindre veje i området.

Samtidig vil en slankning af hellerne have den fordel, at sneplovene vil kunne komme uhindret forbi, når der er behov for det.

I løbet af arbejdsperioden vil trafikken som nævnt udelukkende være ensrettet ind mod byen, men der vil være tidspunkter, hvor bilerne ledes over i det modgående spor.

Alternativ rute Bilister, der skal ud af byen i vestgående retning, kan for eksempel benytte Lundemarksvej som alternativ rute.

Erfaringen fra de første dage med ensretning i sidste uge er, at det giver øget trafikalt pres på netop Lundemarksvej.