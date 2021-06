Retten i Holbæk har igen været nødt til at udsætte genoptagelsen af en snart to år gammel sag, hvor et forældrepar er tiltalt for vold mod deres fire børn. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Derfor er sag om vold mod børn udsat igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor er sag om vold mod børn udsat igen

Det lykkedes ikke Retten i Holbæk at genoptage en udsat retssag mod et forældrepar tiltalt for vold mod deres fire børn. Sagen skal nu berammes på ny.

Holbæk - 15. juni 2021 kl. 10:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Efter en udsættelse på grund af sygdom i forrige uge skulle Retten i Holbæk i onsdags have haft genoptaget en retssag, hvor et forældrepar fra Holbæk Kommune er tiltalt for vold mod deres fire børn.

Læs også: Forsinket sag mod voldstiltalte forældre udsat kort før genoptagelse

Men retten måtte i sidste uge endnu engang meddele parterne, at sagen ikke kunne komme i gang. Det skyldes fortsat sygdom hos retten, fremgår det af en ganske kortfattet retsbog i sagen.

Der var berammet fire dage til sagens behandling her i juni, men med aflysningerne af alle fire retsdage, skal der nu findes helt nye datoer til sagen, der i forvejen har været berammet og udsat flere gange.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen kan genoptages, men ifølge Niels Henrik Claus Christensen, forsvarer for den 37-årige tiltalte far, vil man sidst i denne uge forsøge at beramme nye datoer for retssagen.

Begge forældre nægter sig skyldige.

Næsten to år gammel sag Det er en næsten to år gammel sag, der fortsat ikke har fundet sin afslutning.

Den tog sin begyndelse i slutningen af juni 2019, hvor den ene af det nu tiltalte forældrepars døtre over for nogle skolekammerater betroede sig, at der foregik vold mod børnene i hjemmet. Skolen og dernæst Holbæk Kommune blev inddraget, og sagen meldt til politiet.

Efter en videoafhøring af de to døtre, der i dag er 12 og 13 år, blev den nu 37-årige far og 35-årige mor anholdt og fremstillet i grundlovsforhør sigtet for flere års vold mod ikke blot døtrene, men også mod parrets to sønner, der i dag er fem og seks år gamle.

Forældre blev varetægtsfængslet i sagen, og i efteråret 2019 rejste anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi tiltale mod dem.

Retssagen blev i første omgang berammet til december 2019, men blev aflyst umiddelbart før den skulle begynde, og forældrene blev løsladt. Det skete efter, at Østre Landsret få dage forinden i en helt anden sag havde afgjort, at børnene i den sag, som også handlede om forældre tiltalt for vold mod egne børn, ikke kunne pålægges vidnepligt.

Begrundelsen var, at børnene med deres vidneudsagn kunne være medvirkende årsag til, at forældrene blev dømt - og dermed risikere at få en udvisningsdom lagt oven i. En situation, der også ville kunne ramme børnene selv.

Risikerer udvisningsdom Også i sagen fra Holbæk er der tale om en familie med udenlandsk baggrund, som er kommet til Danmark fra Afghanistan inden for de seneste 10 år. Og anklagemyndigheden har påberåbt sig muligheden for at nedlægge påstand om udvisning, hvis forældrene findes skyldige.

Derfor blev både anklagemyndighed og forsvarere i Holbæk-sagen efter anmodning fra børnenes bistandsadvokat, Thomas Fogt, enige om at udsætte sagen.

Det skete i forventning om, at Rigsadvokaten ville indbringe spørgsmålet om børns vidnepligt i sager, hvor forældrene risikerer en udvisningsdom, til en endelig afklaring i Højesteret.

I den aktuelle sag har bistandsadvokaten og forældrenes forsvarere bedt retten om at forbyde afspilning af videoafhøringerne af pigerne, selv om de i første omgang blev gennemført med både pigernes og farens samtykke.

Den centrale anklagemyndighed gik dog aldrig videre med det principielle spørgsmål, og derfor blev den konkrete voldssag fra Holbæk så startet op i september sidste år.

Retten i Holbæk sagde god for, at anklagemyndigheden kunne afspille videoerne, men sagens parter var samtidig enige om, at man fortsat ønskede spørgsmålet afprøvet ved højere retsinstanser.

Østre Landsret stadfæstede senere på efteråret byrettens kendelse, og i maj i år, som også omtalt her i avisen, gav Højesteret så den endelige blåstempling af, at døtrene kan pålægges vidnepligt, selv om forældrene kan risikere udvisning.

Højesteret har anført, at de danske udlændingemyndigheder, hvis forældrene dømmes til udvisning og mister deres opholdsgrundlag i Danmark, skal tage hensyn til børnenes personlige forhold, når man vurderer om de skal følge med forældrene ud af landet, eller om de kan få selvstændigt opholdsgrundlag i Danmark.

Alle fire børn har været anbragt uden for hjemmet siden sagen begyndte for to år siden.

relaterede artikler

Advokat: Afgørelse skaber klarhed om børns vidnepligt i udvisningssager 31. maj 2021 kl. 14:47