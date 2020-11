Deres julehjerter banker for at hjælpe andre

Se billedserie Ulla Lindholm Christiansen er tovholder på familiens legetøjsindsamlingsprojekt. Privatfoto.

Holbæk - 26. november 2020 kl. 20:30

Der er endnu større chance for at alle kan få en god jul i Jyderup i år. På trods af corona, står man stadig sammen med ønsket om at hjælpe trænge familier, og i år er der flere som er gået i gang med den gode sag.

Foreningen Det Gode Børneliv har også i år sat gang i netværket, der bidrager med gode sager til trængte familiers julepakker. Da avisen havde kontakt til foreningens formand, Rikke Klindt, fortalte hun, at der allerede var aftaler om at mad og knas ville være med i årets julepakker.

- Men, det er jo sådan, at jeg ønsker at vi som by kan stå sammen om at hjælpe andre, så det vil selvfølgelig være velkomment at man melder ind og siger at man vil bidrage. Så længe at der er til de tyve pakker, som vi deler ud. I år er det udlevering af julehjælpepakkerne den 22. december, på bibliotekspladsen bag Skarridsøsalen i Jyderup. Man får et tidspunkt for afhentning, så der ikke er for mange samlet på samme tid, siger hun også.

Hvis man, som børnefamilie, ønsker at blive taget i betragtning til en julehjælpepakke, skriver man en besked til Foreningen Det Gode Børneliv. Der er opslag på Facebook om initiativet. Ønsker man, som erhvervsdrivende at hjælpe med pakkens indhold, kan man også tage kontakt til foreningen. Det er også muligt for private at hjælpe. Det kan man blandt andet gøre, når der på fredag den 27. november og lørdag den 28. november er lystændingsaktiviteter for børn i Jyderup.

På de dage, man kan møde julemanden (hvis man har billet), og samtidig kunne købe Det Gode Børnelivs julehjerter i forbindelse med besøget. Det Gode Børneliv har i øvrigt også stået for oppyntning af salen.

Et andet lokalt initiativ i Jyderup er helt privat og kommer fra en familie. Det var oprindeligt et af børnene, der er elev i 5. klasse, som havde emnet »gode gerninger« i skolen og som selv fandt på at man kunne hjælpe andre, ved at videregive det legetøj, man ikke selv brugte længere, til nogen, der måske ikke havde så meget, eller ikke havde råd til at købe det.

- Han var ret opsat på at få sorteret ud i sit legetøj og glæde andre med det, og vi er nu gået sammen om det, som familie. Der er lavet et facebook-opslag med information om at man kan skrive en privat besked til mig senest den 1. december, hvis man vil give noget legetøj, eller man ønsker at få gaver til sine børn. Vi pakker alle gaverne ind på forhånd og sætter dem i karantæne, så projektet også bliver corona-sikret. Udleveringen bliver meddelt modtagerne på et senere tidspunkt, siger Ulla Lindholm Christiansen, der er tovholder på legetøjsprojektet.