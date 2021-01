Se billedserie Der er tæt løb mellem Lejerbo og VAB, men administrationen har valgt at indstille Lejerbo som kommende samarbejdspartner i forbindelse med byggeriet af nyt plejecenter i Holbæk. Her et kig på Lejerbos bud. Projektfoto: TNT Arkitekter

Deres hjem bliver lyst og sanseligt

Holbæk - 02. januar 2021 kl. 11:56 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

»Et plejecenter for fremtiden med aktivitet i samspil med lokalområdet« sender boligselskabet Lejerbo i front som mulig samarbejdspartner, bygherre, ejer og driftsherre af nyt plejecenter i Holbæk. Fem boligselskaber med afdelinger i kommunen blev indbudt til at komme med deres bud på og vision for centrets 80 almene ældreboliger på den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej.

Alle fem har svaret, og alle fem idéoplæg får af administrationen bedømmelsen »engageret og gennemarbejdet«. Men administrationen mener, at Lejerbo og Arkitekt TNT skiller sig ud med præcise beskrivelser af strategien for det boligsociale aspekt og samspillet med lokalområdet, frivillige og beboerdemokrati ud fra erfaringer med boligsocialt arbejde i Vangkvarteret i Holbæk.

Det giver også point, at boligselskab og arkitekt har erfaring med at bygge og drive plejecentre og bygge bæredygtigt efter certificeringen DGNB guld.

Visionen er et åbent plejecenter, der er en levende del af lokalområdet med naboer som Ladegårdsparken, fælleshus, daginstitutioner og skole.

Bygningerne skal give lyst til aktivitet. Hele plejecentret skal udstråle hjemlighed og samtidig have et godt arbejdsmiljø.

Udgangspunktet er forskningsrapporten »Helende arkitektur« fra Aalborg Universitet, og alle parter lige fra kommende beboere og lokalområdet til afdelinger i kommunen, Ældreråd og interesseorganisationer skal inddrages, når der idéudvikles frem til det endelige forslag.

På de kommende møder i udvalg og kommunalbestyrelse skal politikerne beslutte, om Lejerbo bliver samarbejdspartne, eller det bliver VAB, Holbæk Boligselskab, Alliken/Domea eller Boligseskabet Sjælland.

Lejerbo som førstevalg Det bliver svært at vælge den samarbejdspartner, der skal bygge nyt plejecenter i Holbæk, hvis der kun kigges på visioner. Fem boligselskaber vil alle give det anonyme plejecenter sparket. Arkitektur, indretning, lys, lyd og farver skal i stedet stimulere alle sanser i et hjemligt miljø. Boligselskaberne er inviteret til at give visioner for og bud på et plejecenter på svømmehalsgrunden, så kommunen kan vælge den rette samarbejdspartner.

De 80 almene boliger skal rumme og favne ældre borgere, de fleste med en demenssygdom, og borgere med handikap.

Den helende arkitektur Der bygges i dag plejecentre ud fra grundtanken, at arkitektur kan være med til at øge trivsel, velvære og arbejdsglæde for beboere, personale og pårørende.

Samme udgangspunkt har de fem bud, som ældre- og sundhedsudvalget, socialudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i januar tager stilling til.

Boligselskabet Lejerbo tager direkte udgangspunkt i rapporten »Helende arkitektur« fra Aalborg Universitet. Den peger blandt andet på, at dagslys er vigtigt for søvn og har en positiv effekt på smerte og stress.

God akustik, fuglesang, fornemmelsen af luft og dufte fra køkkenet skal sammen med kunst, farver og indretning stimulere sanserne i fællesarealer.

Det boligsociale aspekt Når administrationen indstiller Lejerbo og arkitektfirmaet TNT som kommende samarbejdspartner, sker det med et blik på visionen om et plejecenter for fremtiden, men især på tilgangen til beboerdemokrati og det boligsociale aspekt med erfaring fra Vangkvarteret i Holbæk.

Der peges desuden på erfaring med at bygge og drifte plejecenter og at bygge bæredygtigt. Der er også en plan for at inddrage alle parter i processen op til det forslag, der bliver grundlaget for et udbud af totalentreprisen.

Det vil ifølge Lejerbos plan blive sidst i 2021 med byggestart i oktober 2022 og indflytning i april 2024.

Plan er model-byggeri VAB og arkitekt Kullegaard er administrationens andetvalg. Her er planen indflytning i december 2023.

Administrationen peger på erfaring med at drive og opføre plejecentre og inddragelsen af relevante parter med workshopper, inspirationstur og informationer i hele forløbet.

Det ny plejecenter skal blive pejlemærke og model-byggeri, når VAB fremover udvikler, bygger og driver plejecentre.

Et nært naboskab I buddet fra Holbæk Boligselskab og Erik Arkitekter er der først indflytning i december 2024.

Får tidsplanen politikere til at give buddet en pil nedad, kan et nært naboskab med selskabets afdelinger Ladegårdsparken, Bernts Have og Park-kvarteret måske give pil opad, ligesom en mangeårig erfaring med boligsocialt arbejde i Ladegårdsparken. Og arkitektfirmaet har tegnet plejecentret Tysingehave i Tølløse.

Ned taler dog, at Holbæk Boligselskab ikke oplyser noget om erfaring med at opføre bæredygtigt byggeri.

For Alliken/Domeas bud taler, at boligselskabet har vist, at man kan bygge og drive plejecentrene Elmelunden i Jyderup og Samsøvej i Holbæk.

Der er erfaring med bæredygtigt byggeri, men oplægget giver ikke bud på beboerdemokrati og det boligsociale aspekt.

Boligselskabet Sjælland og Tegnestuen Vandkunsten vil bygge i træ og inddrage den lille lund bag grunden i plejecentrets miljø og ramme. Analysen af området er ifølge administrationen overbevisende, men det trækker ned, at man ikke forholder sig til inddragelse, beboerdemokrati og det boligsociale aspekt.

Frit valg af selskab Boligselskaberne vurderes på vision, tilgang til opgaven og arbejdet med beboerdemokrati og det boligsociale aspekt, inddragelse af interessenter, erfaring med opførelse og drift af lignende byggerier og bæredygtigt byggeri, organisering og bud på tidsplan.

Den valgte partner skal stå for udvikling, byggeri og drift af ældreboligerne. Kommunen betaler udgifterne til servicearealer.

Da kommunen kun har udbudt grundkapitalen (det beløb, kommuner indskyder, når de giver tilsagn til nye almene boliger), er det ikke omfattet af regler for udbud.Kommunen kan derfor frit vælge. Og man har altså satset på lokalt forankrede selskaber.