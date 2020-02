Se billedserie Gymnasiedirektør Malene Grandjean (i gult) glæder sig over en vellykket fællesspisning. Privatfoto

Der var fuldt hus, da Holbæk spiste sammen

Holbæk - 28. februar 2020 kl. 17:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede kort efter klokken 17 begyndte de første gæster at dukke op på Absalonsvej 20 i Holbæk i torsdags. Klar til endnu en omgang Holbæk Spiser Sammen, hvor der allerede en uge inden var meldt alt udsolgt. 120 personer fra Holbæk og omegn havde tilmeldt sig for at nyde en aften med fællesskab og lækker mad.

Mens gæsterne dukkede op lidt ad gangen, knoklede eleverne fra EUC Nordvestsjællands maduddannelser ude i køkkenet, mens en håndfuld EUX-elever fra andre af skolens uddannelser satte op og gjorde klar til de over 100 gæster.

Aftenen var kulminationen på længere tids arbejde, da eleverne på maduddannelserne i timerne på skolen havde forberedt aftenens festmåltid ned til mindste detalje - lige fra forret og skilte til maden til den endelige dessert.

Ifølge gymnasiedirektør Malene Grandjean er eleverne vant til at lave alle mulige forskellige retter i køkkenet i Fårevejle med Lammefjorden i baghaven, men til Holbæk Spiser Sammen var scenen alligevel en anden.

Og det var noget af et svendestykke, eleverne leverede, da buffeten stod klar, netop som gæsterne begyndte at indfinde sig ved et af de tre langborde, fortæller Malene Grandjean, som selv bød velkommen med følgende ord:

- Holbæk Spiser Sammen handler selvfølgelig om at opleve vores dygtige elever fra kokke-, tjener- og ernæringsassistentuddannelsen i aktion, men interessen for at mødes og spise i fællesskab hænger sammen med, at udvikling, fornyelse og store tanker ikke skabes alene. De udvikles i interaktion mellem mennesker, og blandt andet derfor har vi brug for at være i en mangfoldighed af fællesskaber.

Rundt omkring ved langbordene sad unge, ældre, høje, lave, børn og bedsteforældre. Og snakken gik hurtigt, selvom man måske ikke lige kendte sidemanden på forhånd. Det betød mindre.

For som Malene Grandjean også slog fast mod slutningen af sin velkomst, så er det »At spise sammen et fantastisk grundlag for at lære nye mennesker at kende«.

De mange mennesker talte om alt mellem himmel og jord i løbet af de to timer, Holbæk Spiser Sammen varede, mens de nød alt fra rødbedeslaw til hjemmebagt brød fra buffeten. Og ikke mindst lagkagen til dessert.

Flere af gæsterne var med for tredje gang, og de var meget begejstret for, at EUC Nordvestsjælland agter at fortsætte med denne tradition, fortæller Malene Grandjean.

Ifølge hende modtog eleverne bag aftenens måltid undervejs klapsalver fra de mange gæster, som ifølge Malene Grandjean lovpriste maden flere gange. Og både gæster og elever gik hjem med store smil på læben - enten efter at have mødt nye mennesker i nye rammer eller efter at have vist deres håndværk frem på bedst tænkelige vis, lyder det fra gymnasiedirektøren.