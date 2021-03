Se billedserie Her er årets campingtrækker - præsenteret af salgschef Nikolaj Bielecki fra Brdr. Clausen i Holbæk.

Der er træk i Kia XCeed

Holbæk - 24. marts 2021 kl. 07:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

To dage med fokus på biler. To dage med ikke mindst Kia XCeed plug-in hybrid i fokus.

Det er, hvad Brdr. Clausen på Lundemarksvej 31 i Holbæk byder på i weekenden den 27.-28. marts. Begge dage i fire timer fra klokken 11.

Kia XCeed er netop kåret til Årets Campingtrækker 2021

- XCeed er en velafstemt crossover med gode køre­egenskaber; én af de førende i segmentet. Den er retningsstabil, også ved kurve­kørsel, er yderst fornuftig prissat og kommer med syv års års garanti, lyder det fra autoforhandleren.

Flere priser

XCeed har fået stor ros og vundet flere priser for sin evne til at kombinere de praktiske elementer fra en kompakt SUV med et sporty look.

Det er Dansk Camping Union, interesseorganisation for alle landets campister, der hvert år tester en lang række biler og kårer »Årets Campingtrækker«.

- Vi er der for campisterne, og der er ingen, der trækker sin campingvogn uden bil. Disse test er vigtige, så vores medlemmer ikke køber den forkerte bil, siger DCU's Landsformand Anne Vibeke Isaksen.

Årets Campingtrækker kåres over to dage, hvor en jury fordelt på både motorjournalister og campingentusiaster tester bilerne dels på almindelig vej og dels på øvelsesbane.

Testfeltet på i alt 10 biler repræsenterede et bredt udsnit af markedet med forskellige biltyper, motorer og prisklasser.

Med god grund

Kia XCeed kom på en flot førsteplads. Juryen kalder XCeed for en velafstemt crossover med gode køreegenskaber og betegner Kia'en som en af de førende i segmentet og fastslår, at det er med god grund. Den er retningsstabil og klarer sig som campingtrækker over gennemsnittet for de højere biler.

Kia XCeed er også godkendt til »Stærk med Træk«, som er campingunionens blåstempling af biler, der er velegnede til at trække en campingvogn.

Morten Bek fra juryen: - Spændingen stiger altid, når en ny bil for første gang skal køres med en campingvogn spændt på trækkrogen. Det er uforudsigeligt, hvordan bilen vil køre med campingvogn, selv om den uden vogn bagpå har fremragende køreegenskaber. XCeed har som udgangspunkt både direkte og sikre køreegenskaber, og det er en fornøjelse, at det på ingen måde ændrer sig, når man spænder en campingvogn på den. Dertil et fedt design, en solid dieselmotor og fornuftige priser.

Og juryens Stefan Rosendal fastslår, at »her har Kia ramt noget, der virker« og suppleres af jurymedlem Frede Jacobsen: - De 136 hk er 'hjemme' alle sammen, så motoren trækker vældig godt. Helt fortjent, at XCeed tager titlen.