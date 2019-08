Der er plads til flere medlemmer

- Vi har skam plads til flere medlemmer og gerne af den yngre generation. Vi ønsker at få flere til at interessere sig for egnens værifulde naturskatte, altså personer der har lyst til at opleve naturen på nært hold, fortæller formand Jens Weinreich.

- Man skal kende vejrudsigten og holde øje med vindretningen og vinden, inden man beslutter sig for at sejle ud. Der skal ikke være mange sekundmeter vind, før det er uforsvarligt at sejle ud i en jolle, og man kan blive meget overrasket over at der er høje bølger i bugten, selv om vandet virker roligt inde ved slæbestedet, siger han. Det er noget af det, han mener er vigtigst for medlemmerne at vide - og at have respekt for, for man kan komme galt afsted, hvis man bliver overrasket af vejret, når man er langt fra kysten.