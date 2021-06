Se billedserie Håndboldskolen tæller godt 100 børn i alderen 10 til 15 år. Her er en gruppe i aktion i den »nye« Stenhus-hal. Der er også gang i den i de andre haller ved gymnasiet. Foto: Morten D. Christensen

Der er også andet i livet end fodbold: Masser af gang i håndboldskolen

Holbæk - 29. juni 2021 kl. 12:30 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Selv om det meste af Danmark lige nu har hovedet og hjerterne fulde af fodbold, er der stadig plads til at samles om en anden stor sportsgren, der for blot nogle måneder siden kastede en VM-guldmedalje af sig til en flok rød-hvide helte.

Det handler selvfølgelig om håndbold, og i denne uge, hvor skolernes sommerferie netop er begyndt, er 104 børn i alderen 10 til 15 år samlet til håndboldskole. Det foregår i hallerne og udendørs ved Stenhus Gymnasium, og arrangøren er Holbæk Jernløse Håndbold i samarbejde med Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Stenhus.

- Det handler om fællesskab og forhåbentligt også en masse god håndbold, siger Charlotte Kjærside, der er en af arrangørerne af håndboldskolen.

Hun er bestyrelsesmedlem i Jernløse Håndbold og damespiller i samarbejdet Holbæk Jernløse Håndhold. Blandt de mange frivillige trænere på håndboldskolen, er en række spillere fra klubberne, som har taget en eller flere dage ud af kalenderen for at hjælpe til.

- Det er så fedt, at vi kan trække på dem, så vi kan give børnene den her oplevelse. De har savnet at kunne mødes på den her måde, siger Charlotte Kjærside.

Det er selvfølgelig en henvisning til corona-nedlukning. Men faktisk har håndbolden ikke ligget helt stille hen over vinteren og foråret, idet nogle klubber har haft online-træning eller trænet udendørs.

Anderledes træning Men for to af deltagerne i håndboldskolen, Villads Gadgaard fra Holbæk og Christian Jensen fra Tuse, begge 13 år, er det alligevel det bedste at kunne træne og spille håndbold i en hal og sammen med andre.

- Her træner vi på en lidt anderledes måde end normalt, og det er sjovt, siger Christian Jensen.

- Og så lærer man nogen at kende, som man ikke kendte i forvejen, supplerer Villads Gadgaard.

På håndboldskolen er de godt 100 deltagere, der er jævnt fordelt mellem drenge og piger, inddelt i aldersgrupper. Men der bliver også lavet øvelser og aktiviteter på tværs.

- Vi blander børnene på tværs af årgange. Det gør vi for at vise dem, at man godt kan arbejde sammen med andre end dem, man normalt er sammen med. Det handler om at danne et fællesskab og selvfølgelig om en masse god håndbold, lyder det fra Charlotte Kjærside.

Deltagerne er, ligesom Villads og Christian, primært børn, som i forvejen går til håndbold. Men det hele handler ikke kun om håndbold, for der er også planlagt en tur i svømmehallen.

Undervejs spiser børnene sammen, og maden bliver lavet til dem på det nærliggende gymnasium. Og Frugtboden har sponsoreret en masse forfriskninger til børnene undervejs.

Det hele kulminerer fredag med en turnering. Her kan de forskellige hold på forhånd sikre sig bestemte fordele, for eksempel at overlæggeren på deres mål er lavere end modstanderens.

- Vi kalder det Ta'Fat, som er udviklet af DHF. Her kan børnene optjene »dollars« i løbet af ugen, som de så kan veksle til fordele i turneringen på fredag, forklarer Charlotte Kjærside.

DHF holder håndboldskoler over hele landet i løbet af sommerferien.