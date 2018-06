Ikke mindst naboerne på Marievej (tv.) har protesteret mod boliger i fire etager mod Valdemar Sejrsvej.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Der er lyttet meget til protester over højt boligbyggeri

Holbæk - 05. juni 2018

- Vi har lyttet rigtig gevaldigt, ja, usædvanligt meget i forhold til høringssvarene. Det siger klima- og miljøudvalgsformand John Harpøth (DF) efter udvalgets behandling af forslaget til nye boliger på den tidligere Netto-grund på hjørnet af Gl. Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

I forhold til det oprindelige forslag til en lokalplan er der i et revideret forslag kun tilladt tre etager i blokkene ud mod Valdemar Sejrsvej i stedet for fire etager.

For at få plads til det samme antal boliger tillades der i det reviderede forslag fire blokke i stedet for tre lange Valdemar Sejrsvej, som nærmere omtalt i avisen i sidste uge.

Ændringerne betyder, at det reviderede lokalpalnforslag skal sendes i en ny høring i fire uger, har klima- og miljøudvalget indstillet til kommunalbestyrelsen.

- Der er et lille aber dabei. For at få plads til den ekstra blok er vi nødt til at reducere kravet om parkeringspladser fra halvanden til én pr. bolig. Det giver nogle udfordringer, men vi må se, om det ikke kan løses på anden vis. Det har noget at gøre med sammensætningen af beboerne. Og hvis vi får den offentlige trafik til at fungere bedre, er der måske ikke behov for to biler pr. husstand, siger John Harpøth.

Det var et flertal i udvalget, der indstillede det reviderede lokalplanforslag sendt i høring. De fire, der stemte for, var foruden formanden også Christian Ahle­feldt-Laurvig (LA) Karen Thestrup Clausen (EL) og Carsten Andersen (V).

Det femte medlem, Ole Brockdorff (S) har tidligere har givet udtryk for, at han mente, der blev tilladt for højt byggeri, og han kunne ikke stemme for det reviderede forslag, selv om der er forsvundet en etage. Ole Brockdorff ønsker, at der kan bygge fire blokke i to etager eller tre blokke i tre etager. Desuden mener han, der skal være plads til flere cykler og halvanden parkeringsplads pr. bolig.

ove