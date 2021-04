Se billedserie - Vi har meget informationsmateriale om høfeber, siger Hanne Aagesen, filialleder på Apoteket Smedelundsgade.

Der er hjælp at hente til pollenallergikere

Holbæk - 22. april 2021 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

På Apoteket Smedelundsgade, der holder til i bygningerne hos Føtex i Holbæk, står personalet klar til at rådgive om pollenallergier samt deres forebygning og behandling.

Den snueagtigt tilstand man kan få, når man har allergi overf or pollen, kaldes for høfeber og dækker over alle former for pollenallergi.

- I øjeblikket taler vi stort set hver dag med personer, der oplever at have symptomer, som minder om forkølelse, men måske ikke er det. Især her i foråret er der mange, som kommer til os for at få afhjulpet en rendende næse eller kløende øjne. Nogle ved godt at de har allergi, men andre tror, de er forkølede. Derfor spørger vi meget ind til symptomerne og kan heldigvis hjælpe en del af kunderne med deres udfordringer, med et eller flere produkter fra vores store udvalg af høfeber-præperater, men sender også kunder videre til lægen - til nærmere vurdering. Det gælder blandt andet, når det drejer sig om børn, der udviser tegn på allergi, forklarer Hanne Aagesen, som er filialleder på Apoteket Smedelundsgade, som er en filial til Asnæs Apotek.

Hold øje med pollentallene

Hanne Aagesen fortæller at pollensæsonen blandt andet påvirkes af vind og vejr - og om det er koldt eller varmt.

- Sæsonen kan starte tidligt, når haven og naturen begynder at spire og gro. Der kommer først forhøjede pollental fra hassel og elg og senere fra birk og græs. Er man pollen-allergiker, vil jeg anbefale at man downloader en app, der kan vise pollental fem dage frem i tiden. Så er man forberedt på det, der kommer, tage sine forholdsregler i forbindelse med aktiviteter, samt forebygge eller behandle med øjendråber, næsespray eller tabletter, siger hun.

Symptomer på høfeber kan blandt andet være kløe i næse, øjne og svælget, herunder i ganen. Næsen kan være stoppet eller løbe, som en normal forkølelse og øjnene kan løbe i vand eller føles meget tørret og irritable. Hanne Aagesen anbefaler at man behandler lokalt, altså der hvor man er generet - og hun fortæller at det kan være en god idé at begynde med forebyggende behandling op til tre uger, før man forventer at blive generet af pollenallergien.

Gode råd til pollenallergikere

Har man høfeber, altså en eller anden form for pollenallergi, er der ting, man kan tage med i sine overvejelser og hverdagens vaner.

- Det er en god idé at tænke over, hvilken tid på dagen man lufter ud. Der er mest pollen i luften midt på dagen, og blæser det meget, kan vinden føre pollen med ind i huset, når der luftes ud. Det er også værd at overveje at tage et bad, før man går i seng om aftenen. Gør man det, bliver det pollen, man har i håret, vasket ud. Og, tøjet man har haft på om dagen, bør lægges i et andet rum, end der hvor man sover.

Skal man på cykeltur, er det en god idé at have cykelbriller eller solbriller på, så man ikke får pollen i øjnene, men sker det alligevel, er man godt hjulpet af at have saltvandsnæsespray eller øjendråber med på turen. Er man det mindste i tvivl eller blot nysgerrig efter at vide mere om høfeber og behandlingsmidler dertil, er vi klar til at svare på alle spørgsmål om emnet, slutter Hanne Aagesen fra Apoteket Smedelundsgade i Holbæk.