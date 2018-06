Der arbejdes på at samle børnetandplejen

Det kan meget vel ende med, at de to nuværende kommunale tandplejeklinikker og tandreguleringen i Holbæk by samles under ét tag.

Udvalget for Børn og skole har nemlig besluttet, at administrationen skal lave et politisk beslutningsgrundlag for en modernisering af de fysiske rammer for tandplejen. Og dette beslutningsgrundlag skal altså tage udgangspunkt i, at klinikkerne i Holbæk samles, og at man bevarer de to klinikker i henholdsvis Tølløse og Jyderup. I forhold til sidstnævnte kan beslutningen dog medføre, at klinikken ender med at flyttet til en anden adresse i stationsbyen.