To klubber bruger padel-banerne i Holbæk Sportsby, og der spilles flittigt i al slags vejr. Privatfoto.

Denne sport må man gerne dyrke

Det er både Holbæk Tennis & Padel Klub og Sportsbyens Padel Klub, som spiller her:

Der opleves også en stor interesse for sporten og medlemstilgang i Sportsbyens Padel Klub. Formand Kenneth Green Nielsen er positivt overrasket over det seneste års medlemsfremgang fra 60 til 250 spillere.

- Vores lille klub, der er for bredden, glæder sig over den overvældende interesse. Den gør samtidig behovet for flere baner både udendørs og indendørs endnu tydeligere, siger formanden.