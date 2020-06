Se billedserie Daniel Sundstein åbner den 6. juli Klinik Kropsværkstedet i Borgergården. Privatfoto.

Den tredje klinik skal ligge i Holbæk

Holbæk - 04. juni 2020 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Daniel Sundstein blev student fra Stenhus Gymnasium i 2004 og forlod kort efter byen for at studere i København og Belgien. Nu er han vendt hjem til fødebyen og åbner den 6. juli sin tredje klinik i borgergården.

Daniel Sundstein, 34 år, er uddannet fysioterapeut og osteopat og driver sammen med kollegaen Kasper Rasmussen Klinik Kropsværkstedet med afdelinger på Frederiksberg og Amager.

Sidste år flyttede Daniel, hans kone Karen og parrets børn til Holbæk i et nybygget hus på Oldvejen. Mens klinikudvidelsen skyldes ønsket om at dækket et større område af Sjælland er flytningen primært motiveret af huspriserne:

- Det er ikke kun det familiære hensyn, som gør, at vi valgte Holbæk. Huspriserne i København jager jo almindelige mennesker ud af byen, så vi valgte at flytte vestpå, fastslår Daniel Sundstein, som allerede qua sit gamle netværk har en del vestsjællændere som patienter. - De bliver nu fri for at tage turen til Frederiksberg Allé for at modtage behandling, siger han.

Familiens to børn - det tredje er på vej - er godt tilfredse i børnehuset Karensminde, og Karen Sundstein, der også er uddannet fysioterapeut, fik hurtigt job på Holbæk Sygehus. Daniel Sundstein bliver i fremtiden også 'lidt mere holbækker' med den nye klinik, da han vil arbejde her to dage om ugen. De andre dage pendler han til København, mens Holbæk-adressen optages af børneosteopaten Iacopo Chicco, som behandler børn fra 0 til 12 år.

Klinik Kropsværkstedet er en kombineret osteopat- og fysioterapiklinik, som dog mest er kendt for sine osteopatiske behandlinger.

- Osteopater kigger meget helhedsorienteret på patienten og gør meget ud at årsagsbehandle frem for blot at symptombehandle. Hvis man for eksempel har ondt i lænden, kan det lige så godt være, at det er et nakke- eller fodproblem, som er årsagen, forklarer Daniel Sundstein, som efter fysioterapeut uddannelsen valgte at uddanne sig til osteopat, fordi han syntes, der lige manglede det sidste. - Som osteopat får man en mere dybdegående uddannelse. Man kan for eksempel genkende organsymptomer som nyresten, der ellers kan forveksles med lændesmerter, forklarer han.

Klinikken tager sig af alt fra akutte skader som en forstuvet ankel til kroniske lidelser som hovedpine og migræne. Der behandles også arvæv efter kirurgiske indgreb og skader som følge af forkerte arbejdsstillinger.

- Alt fra spædbørn og professionelle idrætsudøvere til ældre mennesker kommer her, siger Daniel Sundstein, som sammen med sin kompagnon blandt andet har været tilknyttet Det Kgl. Teater og Skolen for Moderne Dans.

Klinik Kropsværkstedet får adresse i Borgergården Ahlgade 61-63.