Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen (S) glæder sig til 2021, hvor man igen kan samles til bål, underholdning og samvær i Strandparken i Holbæk.

Den traditionsrige Sankthansfest i Strandparken er aflyst

Han opfordrer også til, at man nøje følger alle anbefalinger og retningslinjer, hvis man vælger at arrangere sit eget sankthansarrangement.

”Jeg er virkelig ærgerlig over, at vi i år må bryde traditionen med at fejre sankthansaften og midsommer sammen i Strandparken. Til gengæld vil jeg glæde mig ekstra meget til næste år, hvor vi igen kan samles til bål, underholdning og hyggeligt samvær. ”, siger formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen (S).

Vi ser frem til bål og underholdning i 2021 Efter måneder med restriktioner, ser det nu ud til, at Corona-smitten er under kontrol. Derfor er langt de fleste borgere, også i Holbæk Kommune, vendt tilbage til en hverdag med arbejde, fritidsaktiviteter og fester. Alt er dog ikke helt som før. Heller ikke når det gælder fejringen af midsommer i Holbæk Kommune. Her er den traditionsrige Sankthansfest i Strandparken nemlig aflyst.

Følg myndighedernes retningslinjer

Hvis man vælger at lave mindre, lokale sankthansbål, er det vigtigt at man overholder reglerne for sankthansbål, som man finder her.

Det er også vigtigt, at man overholder myndighedernes anbefalinger for forsamlinger og for, hvordan man undgår at sprede Corona-smitte.

Det senest opdaterede anbefalinger findes her.