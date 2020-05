Agnete Balsig, Jyderup, havde lagt an til den store 100-års fødselsdag den 1. juni. Nu har hendes døtre arrangeret en fødselsdag, som hun ikke ved andet om, end at den bliver god og anderledes. Foto: Kenn Thomsen

Den store fest må vente til 101-års dagen

Sognegården og maden til cirka 60 gæster var bestilt, da coronavirus satte en stopper for Agnete Balsigs 100-års fødselsdagsfest 1. juni. Hendes døtre er hemmelighedsfulde, men forsikrer, at hun får en anderledes, men god dag. Den store fest må vente, til hun fylder 101 år.

- Jeg havde glædet mig til at se min store familie og bekendte. Men jeg har et lille håb om, at der kan arrangeres noget udendørs og besøg i hold, lyder det med smil.Det bliver næppe i den lille have til huset på Skovengen i Jyderup, hvor Agnete Balsig har boet siden 1997, efter hendes mand Knud Balsig døde.