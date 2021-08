Se billedserie Efter talerne blev den røde snor klippet over i forening af tre ministre og borgmesteren. Fra venstre er det Jesper Petersen, Flemming Møller Mortensen, Pernille Rosenkrantz-Theil og Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Den røde snor til en ny tid blev klippet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den røde snor til en ny tid blev klippet

Holbæk - 25. august 2021 kl. 18:53 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der måtte ikke mindre end tre ministre og én borgmester til at holde taler og klippe den røde snor over ved den officielle indvielse af Østre Skole i Holbæk onsdag eftermiddag.

Læs også: Udskældt ventilation sænkes en halv meter

Bygningerne på Tidemandsvej 1 har bevaret navnet, selv om de fremover skal fungere som arbejdsplads for fire statslige organisationer. Det er cirka 245 årsværk, der får arbejdsplads på stedet, mens der er omkring 275 hoveder.

- Der er mere tale om en genindvielse, for i mere end 100 år fungerede bygningerne som skole. Jeres opgaver kommer til at præge hele Danmark og også noget ud over landets grænser, sagde dagens konferencier, Julie Vig Albertsen, i velkomsten.

Hun er direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), hvorfra en del flytter til Holbæk, nemlig Center for Udgående Kvalitetsarbejde (CUK).

STUK er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriet, som var repræsenteret ved ministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Under hendes resort hører også Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der ligeledes flytter til Holbæk.

- Vi er nødt til at dele Ministeren indledte sin tale med at citere noget af teksten fra sin yndlingssang, »Danmark for folket«.

- Når jeg holder så meget af den sang, er det, fordi den fortæller om dér, hvor folket er. Vi er ét folk, og vi er nødt til at dele de goder, vi har. Det er dét, udflytning af arbejdspladser handler om, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun omtalte blandt andet, at CUK har base i Holbæk, men vil drage meget ud i landet for at være tæt på praksis. EVA kommer til at ligge tæt på de organisationer, de samarbejder med, og det er der store perspektiver i, sagde ministeren.

- Centralisering er ikke en naturlov Jesper Petersen (S), der blev uddannelses- og forskningsminister mandag i sidste uge, var med, fordi Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) er en anden af de fire nye lejere.

- I regeringen har vi gjort meget ud af, at centralisering ikke er en naturlov. Vi glemmer tit, at centralisering kan blive dyrt på en anden måde, sagde Jesper Petersen.

Han tilføjede, at det hos AI blandt andet handler om at uddanne de bedste undervisere.

Rent miljø og rent drikkevand Både Jesper Petersen og den tredje minister ved indvielsen, udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), fortalte, at de var overraskede over at se så smukke bygninger, der nu danner rammen om de nye arbejdspladser. Under udviklingsministeren ligger Danida Fellowship Centre (DFC), der er den fjerde lejer.

- Der afvikles kurser (ikke i Holbæk, red.) for deltagere fra andre lande, så deltagerne kan rejse hjem og drage nytte af det. Det handler om grøn omstilling, rent miljø og rent drikkevand, sagde Flemming Møller Mortensen.

Der skal også arbejdes med Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, »Fælles om verden«, ligesom Parisaftalen (om klima) skal indfries.

I øvrigt havde Jesper Petersen fødselsdag onsdag (40 år). Han mente dog, at regnvejret under den første del af indvielsen måtte skyldes, at andre med fødselsdag samme dag. Og Flemming Møller Mortensen mente ikke, at det var dårligt vejr, da regn er grundlaget for al grøde.

Borgmester var elev i 10 år De tre ministre blev afløst af en tidligere elev på Østre Skole, nemlig Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

- Jeg har gået her i 10 år, og jeg elskede det. Om 15-20 år kan I måske fortælle om de oplevelser, I har haft her, sagde borgmesteren.

Hun fortalte, at der tidligere var en drikkevandsfontæne i skolegården, og her har hun også prøvet at få buksevand. Fontænen er der ikke mere, og bygningerne er nu indrettet på en meget anderledes måde, end da Christina Krzyrosiak Hansen var elev.

Værnet om historien Men der er ved ombygningen værnet om bygningernes historie, og der er tænkt over detaljerne. Og stedet betyder også noget for byens borgere, for da uret i tårnet ikke fungerede i nogle år, fik hun flere klager over det. Et nyt ur er på plads. Borgmesteren opfordrede også medarbejderne på stedet til at gå en tur i byen samt bruge kulturlivet og sportsbyen.

Efter talerne var det tid til at klippe den røde snor over, og det klarede de tre ministre og borgmesteren i forening.

Bygningsstyrelsen købte i 2018 Østre Skole af kommunen, mens ombygningen begyndte i sensommeren 2019. Kontorchef i Bygningsstyrelsens Center for Udlejning, Thea Marie Dam, sagde i sin tale, at man er glade for resultatet og samarbejdet undervejs.

Rejse med benspænd - Vi har mange ejendomme, men jeg kan med sikkerhed sige, at den her skiller sig ud som noget helt særligt. Det har ikke været uden udfordringer at transformere en gammel skole, men hvor der er en vilje, er der en vej, sagde Thea Maria Dam, som nævnte, rejsen ikke har været uden benspænd, senest i form af forsinkede leveringer.

Det var fra starten ambitionen at værne om arkitekturen på en en af landets få pavillonskoler. Kontorchefen omtalte, at det ikke er helt let at finde plads til ventilationsanlæg samt ny belysning og el-anlæg i gamle bygninger. Der har fra nogen sider været kritik af resultatet, men Thea Marie Dam fandt, at resultatet var godt.

I oktober-november plantes der træer, buske og blomster i gården.

De fire chefer for de statslige institutioner fortalte derefter i kort form om deres arbejde. Det var direktør i AI Anette Dørge, direktør i DFC Ulla Næsby Tawiah, vicedirektør i STUK Cathrine Lindberg Bak og den nye direktør hos EVA fra 1. september, Christina Barfoed-­Høj.

Kunstværk i gården Efter at den officielle del af indvielsen var overstået, fortalte kunstneren Benedikte Bjerre om det kunstværk, som hun har fremstillet til gården, foran klokketårnet. Værket består af ni store, farvestrålende blomster.

De er fremstillet i aluminium og sprøjtelakeret og derefter beklædt med epoxy. Desuden er der en bi i en af lysmasterne ved indgangen til gården. Værket er produceret på Svendborg Skibsværft.

Benedikte Bjerre fortalte, at temaet var insekter og biodiversitet, men hun ville ikke give det kun én vinkel. Hun håbede, at værket vil give glæde og energi i arbejdet. I øvrigt bliver der blandt medarbejderne udskrevet en konkurrence for at finde et navn til bien på lysmasten.

relaterede artikler

Flaget blev hejst på første arbejdsdag 16. august 2021 kl. 15:12

Nabo kritiserer ombygning af skole 15. august 2021 kl. 07:14

De statslige arbejdspladser rykker ind 05. august 2021 kl. 11:59