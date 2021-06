Se billedserie Flisegangen på cirka 15 meter var dagens belægningsopgave, da avisen mødte anlægsgartner Jacob Kjærsgaard. Foto: Elisa Hauerbach

Den professionelle lægger fliserne i vinkel

Holbæk - 22. juni 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Med adresse i Hjembæk og arbejdslokationer fordelt over det meste af lokalområdet og Nordvestsjælland, servicerer anlægsgartner Jacob Kjærsgaard sine faste kunders hække og haver og anlægger indkørsler, flisegange, terasser, læmure og lignende for andre.

- Jeg er vel det, man kalder for en kombinationen af grå og grøn anlægsgartner, for jeg har en god blanding af kunder, der ønsker anlæg og vedligehold af grønne områder og etablering af belægningsområder. I dag lægger jeg eksempelvis en flisegang for en kunde, fortæller anlægsgartneren, da avisen møder ham på arbejdspladsen.

Mange mener at anlægsarbejde ligger »lige til højrebenet« og at gør det selv-folket sagtens kan anlægge terrasser, indkørsler og lignende. Men, det kan hurtigt gå galt med vinkler og kanter, så det er en bedre idé at få professionel hjælp til sådanne opgaver, først som sidst.

- Jeg ved, det kan være svært for privatpersoner at få vinkler og kanter på plads, så resultatet fremstår perfekt. Nogle får ikke afsluttet ordentligt, så man efterfølgende står tilbage med kanter, der hurtigt gror til med ukrudt og som ser herrens ud. Det er vigtigt, at man har det rigtige udgangspunkt for at få det gode resultat. Tag eksempelvis en flisegang som den jeg lægger i dag. Hver flise er 50x50 centimeter i størrelsen, fem centimeter i højden og vejer 28,5 kilo. Det er ret mange kilo man kan komme til at bære på i løbet af en dag. Flisegangen her er omkring 15 meter lang, og det er vigtigt at man ved præcis, hvordan man placerer flisen, så man ikke skal stå og slæbe unødigt på den og måske skal lave alt arbejdet om, fordi man har startet et dumt sted og dermed fået lagt området eller gangen i en forkert vinkel, forklarer Jacob, og tilføjer at fliserne skal fremstå, som om de ligger vandret, men at der skal være fald i belægningsområdet, så regnvand og lignende kan afledes.

Jacob har fået mere travlt efter frigivelsen af de indefrosne feriepenge hos landets borgere.

- Jeg kan blandt andet fornemme at flere har valgt at få etableret nye eller få omlagt deres eksisterende terasser og belægningsområder. Jeg lægger rigtig mange herregårdssten i øjeblikket og har ansat en medarbejder til at hjælpe mig til de mange opgaver, som både udføres for private borgere, for grundejerforeninger, boligselskaber og kommunerne her omkring, tilføjer anlægsgartneren.

Han kaster sig også gerne ud i at etablere områder med eksempelvis de stemningsfulde indiske sandsten, der giver et varmt og rustikt udtryk.

- De kan med fordel lægges som flisegang og terrasseområde, eventuelt kombineret med en læ-mur i samme stil. Det er op til kunden at vælge stil og udtryk, så klarer vi at få arbejdet udført, så resultatet er flot og fejlfrit, slutter Jacob Kjærsgaard.