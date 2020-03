Den nye købmand er en kvinde

- Siden min mand, Rasmus Klæbel, overtog butikken i Jyderup, har jeg hjulpet til der, så jeg har fået mulighed for at snuse lidt til hele REMA 1000 konceptet. Det tiltaler mig meget at være selvstændig i forhold til at drive butikken, og at vi kan tilpasse os det lokalmiljø, vi er en del af. Derfor var jeg også hurtig til at sige ja, da jeg blev tilbudt købmandsstillingen i Svinninge, fortæller Tania Klæbel.