Den lokale vinhandel får flere på holdet

Holbæk - 15. september 2021

Kontrasten er stor mellem situationen, da avisen kiggede indenfor en kold januar-dag under nedlukningen og i dag, hvor der igen er en god strøm af kunder i Grand Vinhandel Vinoble i Ahlgade.

Indehaver Jesper Christensen havde sammen med nogle få andre udvalgte detailhandlere åbent, dengang gaderne stort set lå øde. Men selv om butikken var åben, foretrak de fleste kunder at få varerne leveret.

Dengang sagde Jesper Christensen, at han glædede sig til, at samfundet åbnede igen, og der ville blive så travlt, at han ikke ville have tid til andet end at ekspedere og få en god snak med kunderne. Her ni måneder senere kan man roligt sige, at hans ønske er gået i opfyldelse, og der er oveni købet blevet så travlt i forretningen, at der må flere hænder til at få det hele til at hænge sammen.

- Richo Jørgensen, som oprindelig er udlært i forretningen og har været her on and off gennem årene blev fastansat den 1. juni. Som noget nyt får vi nu også Vickie Makwarth, til at hjælpe os med at passer vores SoMe, forklarer Jesper Christensen, der derudover har fået mulighed for at ansætte en elev. - Vi ansatte Tobias Adamsen som elev den 1. september. Han har inden arbejdet på timebasis, men viste på et tidligt tidspunkt stor interesse for faget, så det er fedt at kunne hjælpe ham videre, påpeger Jesper Christensen. For at kunne tilbyde en elevplads skulle der være to udlærte vinhandlere i forretningen, et krav som blev opfyldt med ansættelsen af Richo Jørgensen.

Tobias Adamsen er 22 år og stammer fra Svebølle, han har allerede en HTX-eksamen i bagagen men glæder sig til at uddanne sig til salgsassistent med speciale i vin og spiritus. - Elevtiden her i Grand Vinhandel Vinoble varer to år med skoleophold undervejs, det er i alt otte måneder, forklarer han.

Selv om aldersforskellen er mere end tyve år mellem ham selv og chefen, synes Tobias, at alle er meget jævnbyrdige i hverdagen og at han både kan have det hyggeligt og sjovt sammen med sine læremestre og ikke mindst lære af dem.