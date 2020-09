Smagen af det lokale lokkede mange til madmarked et et møde med sjællandske producenter. Foto: Margit Pedersen

Den lokale smag overrasker

Det var muligt at få en bid af Sjælland på Torvet i Ahlgade, og smagen af lokale produkter lokkede lørdag folk til. Nogle var på hjemmebane og havde indkøbskurven med. Andre var nysgerrige, og udbuddet overraskede. For kan man drikke en pale ale lavet med sukkertang?

Jo da, lød det fra Dansk Tangs telt, og prøvesmagerne nikkede. Det var overaskende godt lød det med et skævt blik til bowlen med den friske tang, som firmaet fra Nykøbing får ind hver dag. Hvis tang til salat ikke kunne friste, så kunne en is fra Isøre i Nykøbing helt sikkert.

Bag markedet står Destination Sjællland, og de 12 producenter fra Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Sorø og Slagelse Kommuner er på turne for at vise, hvad der produceres i lokalområdet af fødevarer lige fra grønsager og frugt, kød og kødprodukter til ost og specialiteter.

Smagsprøver lokkede, og producenterne stod klar til at fortælle om deres produkter og metoder, ligesom der var råd om, hvordan man laver frikadeller med tang, tilbereder skanken fra Birthesmindes økologiske uldgrise i Arnakke, lårtungen fra Dalsbakkegårds anguskvæg ved Hølkerup eller kaninstegen fra det økologiske landbrug Langebjerggård ved Alleshave.