Den lokale kok laver takeaway restaurationsmad

De mange udskudte konfirmationer og andre familiefester har givet kokken Michael Boye, Boye's Mad, mulighed for at tilbyde takeaway restaurationsmad, foreløbig i nogle uger, fra torsdag til søndag.

- Det var selvfølgelig lidt overvældende at opleve ordrebogen blive tømt på rekordtid, men heldigvis har jeg kun oplevet at ordrene er blevet genbooket på nye datoer, så jeg har ikke mistet kunder - det bliver bare en noget anderledes konfirmationssæson vi går i møde i år, siger Michael Boye, der i stedet for konfirmationsmiddagene her og nu, har skabt et nyt tiltag, så kunderne kan opleve at kunne »spise ude - men derhjemme«.