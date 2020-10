Ronnie Stokholm (tv.) fra Sportsbyens Træningscenter, er lettet - trods alt. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Den lokale idræt er corona-ramt

Holbæk - 26. oktober 2020 kl. 11:39 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen

Store dele af idrætslivet er ramt og udfordret af de nye corona-restriktioner. Det gælder især holdsporten for de voksne, dem, der er over 21 år. Dér er det sådan, at man ikke må forsamles mere end 10 ad gangen. På den måde er det ikke for børnene og de unge. De må fortsætte med at spille fodbold, håndbold eller hvad de ellers går til.

I foreninger med voksenidræt på programmet er der netop nu gang i aflysningen af kampe og træning, og møder og generalforsamlinger bliver udskudt, til corona-situationen er blevet bedre.

- Udgangspunktet er, at faciliteterne er åbne for børne- og ungdomsidrætten. Men for seniorerne gælder forbuddet mod at samles mere end 10 personer ad gangen. Det er naturligvis en udfordring. Men vi bakker op om restriktioner. Vi skal alle være med i kampen mod corona-pandemien, og det håber vi, der er forståelse for, siger Brian Ahlqust, der er chef for Kultur, Fritid og Borgerservice i Holbæk Kommune.

Livestreamer træning

Holbæk Gymnastikforening er med sine godt 1100 medlemmer en af kommunens største idrætsforeninger. 400, rundt regnet, er over 21 år, og de kommer til at mærke de nye regler.

- Vi sætter allerede fra i dag gang i at livestreame træning, så vores voksne medlemmer kan være aktive hjemme i stuerne, siger Lone Nygaard, formand for gymnastikforeningen.

- Situationen er ærgerlig. Vi var lige kommet godt i gang igen efter restriktionerne i foråret, tilføjer hun.

I Jernløse Gymnastikforening opfordrer man til ekstra fokus på hygiejnen, og forældre og pårørende må ikke opholde sig i idrætshallen før, under og efter træningen.

Gymnasterne bliver hentet i Jernløse-Hallens cafeteria og bliver efter træning sendt ud til forældre der.

Der skal bæres mundbind eller visir i de indendørs træningsområder, dog ikke under selve træningen.

Træning uden maske

Træningscentrene var hårdt ramt, da den første corona-bølge skyllede over landet i foråret. De nye restriktioner kan også mærkes, men Ronnie Stokholm, leder af Sportsbyens Træningscenter i Holbæk Sportsby, er nærmest lettet, fortæller han.

- I første omgang blev der lagt op til, at de, der bruger centrene, enten skulle træne med masker på eller i hvert fald bære masker, når de skulle fra den ene maskine til den anden. Det blev heldigvis ikke til noget. Nu er det sådan, at man bærer maske, når man kommer ind i Holbæk Sportsby og har den på, indtil man har klædt om, men under træningen skal man ikke bære maske, siger Ronnie Stokholm.

Til holdtræningerne er deltager-antallet skåret ned til ni udøvere og én instruktør.

Også i idrætter, hvor man almindeligvis ikke er tæt på hinanden, tager man sine forbehold. Det gælder for eksempel i Midtsjællands Golfklub, hvor man gør opmærksom på, at det er spillernes eget ansvar at medbringe sprit til golfrunden, og at spritte hænder efter at have rørt ved flagstænger og river med mere.

Man opfordrer også til, at spillerne ikke booker sig på en gruppe uden forudgående aftale.