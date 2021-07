Den lille kabelfærge er godkendt til fem år mere

I en uges tid har den mindste af de to kabelfærger fra Østre Færge A/S været på bedding i Holbæk. Men i formiddags blev færgen af en slæbebåd trukket tilbage til Orø.

Søfartsstyrelsens krav er, at kabelfærgen, der især bruges i ydertimerne, mindst hvert andet år skal på land til et tjek. De øvrige år skal den tjekkes med dykkere.

- Der er foretaget tykkelsesmåling af alle plader. Der er ingen problemer, for der kom en ny bund i 2018, fortæller Michael Kousted, som er direktør hos Østre Færge A/S.

- Det er for at undgå begroninger på bunden. Forskellige steder er der også placeret ultralydsanlæg, som får pladerne til at vibrere. Det er for at undgå, at der sætter sig alger og rurer - nogle hårde skaller - på pladerne, forklarer Michael Kousted.