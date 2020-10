Se billedserie For tre uger siden sank Nordlyset efter et mindre skybrud, som var mere, end kutterens pumper kunne klare. - Vi fik hende op igen takket være hjælpsomme folk på nabo-træskibene. Men Nordlyset trænger gevaldigt til at komme i sikkerhed oppe på land, fortalte Lars Dons (tv.) og Jørgen Sørensen, da de fik besked om, at der er avis-støttepenge på vej. Med støtten fulgt også en buket blomster, og den ender nok hos Jørgen Sørensens viv. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Dén gave lander ikke et tørt sted

Holbæk - 03. oktober 2020

- De penge lander ikke et tørt sted. For der er sgu stort set ikke et tørt sted på skibet.

Bemærkningen kommer med et lunt smil, da avisens udsendte fortæller Lars Dons, Holbæk, at Sjællandske Mediers fonde vil støtte renoveringen af den gamle fiskekutter Nordlyset med 5000 kroner.

At kutteren er lidt for våd, er stensikkert. For den sank i Holbæk Gl. Havn for få uger siden - et mindre skybrud var mere, end skibets pumper kunne hamle op med, og så gik kutteren ned.

- Vi fik heldigvis hurtig hjælp af nogle af de andre træskibe i nærheden, så Nordlyset kom op igen. Men vi har manglet penge til at få hende op på land for vinteren. Men nu kan vi få hende op med jeres støtte. Det sætter vi virkelig pris på, siger Lars Dons.

Han er formand for den forening, som i oktober sidste år overtog kutteren, efter at den tidligere ejer havde opgivet at få sat den i stand.

Skibsbevaringsfonden har erklæret den gamle fiskekutter for »bevaringsværdigt kulturminde«. Og fonden har ikke ladet det blive ved snakken, men har bevilget 320.000 kroner til istandsættelsen.

Har ikke en klink - Men vi har ikke fået pengene endnu. Der er blandt andet en masse ting, som skal tinglyses, så fonden sikrer sig, at vi ikke bare restaurerer skibet og så straks sælger det videre. Vi har fået at vide, at de nok er færdige med sagsbehandlingen inden nytår, forklarer Lars Dons.

Kort og godt har status i foreningen været, at der er penge efter nytår, men ikke en klink her og nu.

De penge, som de cirka 30 medlemmer betaler i kontingent, går til at afdrage på en betaling til Holbæk Havn.

Men med en frisk check på 5000 kroner lysner det. Nu er der råd til at få kutteren på land for vinteren. Den skal stå dækket til omme bag Nationalmuseets hal på Blegstrædehagen.

Til foråret bliver der plads inde i hallen, for til den tid vil galeasen Anna Møller være klar til at forlade hallen for at blive sat i søen.

- Nationalmuseet ønsker, at hallen forbliver et levende værksted, så de vil gerne give husly til Nordlyset. Med pengene fra Skibsbevaringsfonden har vi så midler til at lønne en skibsbygger, som skal stå for renoveringen. Nogle opgaver kan han uddelegere til os, men det er ham, der laver det meste og har det overordnede faglige ansvar, fortæller Lars Dons.

Han er i øvrigt selv uddannet skibstømrer - et fag, han dog senere skiftede ud med bygningskonstruktør.

Lyden af fiskekutter Noget af restaureringen af Nordlyset er i øvrigt allerede klaret. En anden god nabo, Kystliv Holbæk, gav allerede sidste år husly til Nordlysets motor - en Hundestedmotor med 16 hestekræfter.

- Den vejer et halvt ton, og når man starter den, kan man høre, at det er en, der vil noget, fortæller Jørgen Sørensen, som er en af de aktive i foreningen bag Nordlyset.

Den renoverede motor fik for nylig lov til at køre og give ægte fiskekutter-akkompagnement, da Kystliv Holbæk satte sine nye joller i søen for første gang.

Også styrehuset står trygt og godt hos Kystliv Holbæk, og det samme gør Nordlysets snurrevodsspil - et fangst-apparatur, som nærmest ikke findes længere.

- Nordlyset har også haft en dam midt i skibet til levende fisk. Dammen har man afskaffet på de fleste andre renoverede gamle kuttere, men vi vil bevare den, fastslår Lars Dons.

Nordlyset blev bygget i Frederiksværk i 1955. Frem til 2000 var den aktiv i fiskeriet i Roskilde Fjord og Isefjorden.

Kutteren er klinkbygget - med overlappende brædder i siderne - på god gammel nordisk manér.