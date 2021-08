Se billedserie En kran bliver løfter strømpen op fra den blå container, hvor den har ligget på is under transporten. Strømpen løftes over i lastbilen til højre, hvorfra den bliver trukket gennem den gamle kloakledning til slutbrønden. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Den gamle kloak har fået nyt rør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Den gamle kloak har fået nyt rør

Holbæk - 02. august 2021 kl. 14:29 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Flere steder i bymidten i Holbæk er kloaksystemerne af ældre dato og trænger derfor til fornyelse. Et af stederne er Østre Skolegade, hvor der i løbet af fredagen blev foretaget en såkaldt strømpeforing.

Det betyder, at der så at sige lægges et nyt rør - en strømpe - inde i det gamle rør. På den måde undgår man at skulle grave op.

Det er forsyningsselskabet Fors A/S, der står bag projektet, hvor Per Aarsleff A/S er hyret ind som entreprenør på udførelsen af arbejdet. Desuden er Bovak ApS rådgiver på opgaven.

I Østre Skolegade har der i efterhånden en del år været separatkloakeret, det vil sige, at spildevand og regnvand behandles hver for sig. På den måde undgår man, regnvandet ledes til rensningsanlægget for at blive renset.

- Men her og andre steder i bymidten er der en del fejlkoblinger, og kloaksystemet er nedslidt. Fejlkoblingerne betyder, at når det regner meget, bliver der transporteret en del regnvand til rensning, mens noget spildevand bliver ledt ud i fjorden, forklarer Jesper Valentin Nielsen, der er projektleder hos Fors.

Nogle steder kan kloakledningen fornyes ved hjælp af en strømpeforing, mens der andre steder må graves. I Østre Skolegade kunne det meste klares med strømpeforingen i spildevandsledningen.

Transporteret på is Forberedelserne på stedet gik i gang ved 7-tiden. Den forholdsvis store strømpe - også i kloakmæssig sammenhæng - er produceret på Aarsleffs fabrik i Hasselager. Mens kloakledninger i dag er runde, var de i gamle dage V-formede, hvilket også ledningen i Østre Skolegade er. Derfor er strømpen syet efter de specifikke dimensioner på stedet.

Den tre tons tunge strømpe, blev i en container på en lastbil transporteret til Holbæk. Under transporten var den kugleformet.

- Den har ligget på is for at undgå, at den hærder undervejs. På stedet blev den med en kran løftet over i en kugle i en lastbil, fortæller Mette Werchmeister, produktionsleder hos Aarsleff.

Fra kuglen i lastbilen blev strømpen lagt ned i røret i en brønd ud for Seidelinsvej. Herfra blev den trukket de 69 meter frem til slutbrønden ved Labæk. Ved hjælp af luft blev strømpen blæst op, så den lagde sig ud til siderne i det gamle rør.

Hærdet med damp Derefter blev der blæst varm damp ned for at hærde strømpen i løbet af omkring seks timer. For at skabe passage til de små stikledninger, der går ind til syv ejendomme, blev en mand med en boremaskine sendt ind i strømpen for at skære hul. Den V-formede strømpe har, hvad der svarer til en diameter på 80 centimeter.

Fem af stikledningerne bliver senere renoveret med små strømper frem til skelbrønden.

To steder er ledningerne i så dårlig stand, at der må foretages mindre opgravninger.

Den store strømpe, der blev lagt ned i fredags, skulle have en levetid på cirka 100 år.

Der er inden for seneste par år foretaget lignende renoveringer af spildevandsledningerne på Chr. Hansensvej og Seidelinsvej.

Udbud med nye opgaver Jesper Valentin Nielsen fortæller, at Fors er på vej med et udbud senere på måneden, hvor det gælder kommende renoveringer af spildevandsledningerne i Skole­gade og på Fuglsvej. Tre entreprenører er indbudt til at give bud.

Måske kan arbejdet begynde i september og vil formentlig samlet vare et år eller halvandet. Der er tale om kloakledninger med mindre dimensioner, end den der nu er blevet fornyet i Østre Skolegade.

Fors oplyser, at beboerne i de pågældende områder i god tid, inden arbejdet påbegyndes, vil modtage et brev med information om, hvordan de skal forholde sig.

I øvrigt opfordrer Fors husejerne til at håndtere regnvandet på deres egen grund. Det kan i flere tilfælde være den billigste løsning.