Mandskab fra Per Aarsleff A/S har i denne uge taget fat på arbejdet med renoveringen af kajkonstruktionen i Holbæk Havn.

Den gamle kaj er snart som ny

Fornyelsen af kajkonstruktionen blev besluttet af Holbæk Kommunalbestyrelse i maj. Det var et led i, at nogle anlægsopgaver blev fremrykket som følge af coronakrisen. Opgaven stod desuden som nummer ét på helhedsplanen for Holbæk Havn, da kajkontruktionen er i meget dårlig stand.

Arbejdet med at forny kajen på Krags Brygge i Holbæk er gået i gang i denne uge. Det er en større omgang, som vil strække sig over flere måneder.

