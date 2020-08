Fødevarekontrollen var ude i det ekstreme, mener Clay Green, Den Gode Vikingt. Han har klaget over forløbet, hvor restauranten fem gange fik forbud mod produktion og markedsføring. Foto: Steen Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Den Gode Viking lodret uenig med fødevarekontrollen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den Gode Viking lodret uenig med fødevarekontrollen

Holbæk - 19. august 2020 kl. 13:05 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var præsenteret som starthjælpervejledning, men endte med et forbud mod produktion og lukning af restauranten. Det var ikke vejledning, men en jagt på at finde fejl, føler Clay Green, indehaver af Den Gode Viking i Næsby på Orø. Han har klaget over forløbet til Fødevarestyrelsen.

Fødevarekontrollen var efter en klage fra en gæst på kontrolbesøg i Den Gode viking fire gange i juli, hvor tre endte med et forbud.

Læs også: Dårlig anmeldelse af restaurant førte til trusselsbrev

16. juli kunne restauranten igen åbne. Men 7. og 12. august var der igen kontrolbesøg, som endte i forbud. To dage efter gav en ny kontrollant en smilende smiley.

- Jeg overtog 30. juli Den Gode Viking, efter min samlever gav op. Det lugter lidt af, de tænker samme vin på ny flaske. Jeg kan acceptere meget, kontrollen skal sikre, ingen bliver syge af at spise her. Jeg havde dummet mig med flæsk, som lå på bordet, men meget af det, kontrollanten pegede på, kunne være ordnet med det samme og handler i mine øjne ikke om fødevarerisiko, forklarer Clay Green.

Han havde efter en samtale opfattelsen af og har papir på, at kontrollen 7. august var et besøg med starthjælpervejledning, fordi han var ny ejer.

- Jeg kalder det et bagholdsangreb uden vejledning. Der kom en kontrollant med en ung under oplæring, som tilsyneladende skulle bevise sit værd. Forklaringer og løsninger blev afvist. Jeg har før oplevet, de kom med ideer, og dem lytter man til.

Clay Green bad om ikke at få samme kontrollanter ud igen, men fik svaret, at det kunne han ikke bestemme. Han erkender, at parterne kom skævt ind på hinanden fra start, og at han hidsede sig op, fordi han følte sig krænket og ikke hørt.

Kan du slet ikke forstå, at Fødevarekontrollen har ekstra øje på Den Gode Viking efter forløbet i juli, hvor flere påbud ikke blev ændret fra besøg til besøg, og at man igen i august fandt det nødvendigt med et nyt forbud.? - Jeg siger ikke, rapporten lyver, men man overdriver og gik ud i det ekstreme. Det afsløres, når en ny kontrollant med erfaring i branchen tredje gang gennemgår det relevante for fødevarerisikoen og giver en glad smiley, mener Clay Green.

Fem kilo fersk flæsk målt til 21,1 grader, spyfluer i køkken og ved buffeten, en flue i størknet chokolade, rådnende grønsager, frugtgrød og marmelade i stuetemperatur, termometer med snavs og måske kattehår, indtørrede madrester på overflader og service og katte- og rotteekskrementer i lageret. Er det petitesser? - Kødet er en fejl. Men jeg uenig i beskrivelserne. Det er ikke et lager til fødevarer, kattehår kan være fiber fra en klud, der var en plet udvendig på en gryde. Ting skal være i orden, men hvor går grænsen for forbud, der må være faste retningslinjer. Jeg føler, vi er afhængige af kontrollanters humør, svarer Clay Green.

Der er opfølgende kontrol om otte-ti uger, og han er obs på nye rengøringsrutiner og på straks at smide dårlige fødevarer ud.