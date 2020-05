Nyvangs direktør, Frits Thorarinsson, glæder sig sammen med de øvrige med­arbejdere og de mange frivillige til at byde gæsterne velkomne i andelslandsbyen fra den 9. juni.Foto: Palle Mogensen

Den 9. juni er ny åbningsdag for Nyvang

Holbæk - 28. maj 2020 kl. 13:29 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skulle det være ganske vist.

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk åbner tirsdag den 9. juni for den nye sæson.

Corona-krisen og skiftende udmeldinger fra regeringen har gjort det svært for både ansatte, frivillige og gæster at finde ud af, hvornår det ville være forsvarligt at åbne.

Forskellige åbningsdage har derfor været meldt ud, men nu er det endelig besluttet, at Nyvang åbner i uge 24.

Tryghed hos de frivillige - Mette Frederiksen meldte først mandag den 8. juni ud og siden, at vi kan åbne allerede nu. Men vi har valgt at holde fast på den 8., som i vores tilfælde bliver til den 9., fordi vi har lukket om mandagen uden for sommersæsonen, fortæller Pernille Aabo, der står for salg og marketing i Nyvang.

Hun forklarer, at årsagen til at vente blandt andet kan findes hos de mange frivillige, som gør værksteder og butikker levende i Nyvang.

- Vi skal være helt sikre på, at vores mange frivillige er klar og føler sig trygge. Desuden er der allerede blevet lavet vagtplaner ud fra, at vi åbner den 9., og det ville være for omfattende at begynde at lave dem om, fortæller hun.

Kræver tilvænning Når Nyvang har valgt at åbne en tirsdag og ikke i forbindelse med en weekend, hænger det også sammen med, at man godt lige vil vænne sig til de forskellige restriktioner, der er, når man skal bevæge sig rundt i området.

For Nyvang følger selvfølgelig anbefalingerne fra myndighederne for at minimere en eventuel spredning af corona-virussen.

Andelslandsbyen breder sig over 44 hektar med masser af udendørs områder, og derfor er der i princippet ubegrænset plads til gæsterne.

Men problemet opstår, hvis der er for mange på én gang, der vil have adgang til de forskellige huse.

Derfor bliver der sat skilte op, hvor der står hvor mange, der er plads til af gangen.

- I de af husene, hvor der er mulighed for det, laver vi forskellige ind- og udgange, så folk ikke skal passere hinanden i døråbningen. Derudover vil der blive sat plexiglas op blandt andet i vores butik ved indgangen, fortæller Pernille Aabo.

Også for risikogruppen Hun mener i øvrigt, at Nyvang vil være et oplagt sted at tage hen, hvis man gerne vil lidt ud med familien, men tilhører den gruppe af personer, der helst ikke skal smittes med corona-virus.

- Vi har jo masser af plads, så det vil være muligt at holde afstand, hvis man ønsker det. Vores cafe »Madam Blå« vil sælge madkurve eller en kande kaffe til at tage med, så man kan finde en grøn plet i vores område og sætte sig der uden at være for tæt på andre, fortæller hun.

Normalt bliver Nyvangs sæsonåbning fejret med et optog gennem Holbæk, men det bliver udskudt til senere.

- Meget af det vi plejer at gøre, må vi indtil videre udskyde, fortæller Pernille Aabo.