Demonstranter: Stop udvisninger af syrere

Skam, sorg, vrede og frustration over et Danmark, der går enegang, var nøgleord. Og budskabet var et rungende nej til regeringens planlagte udvisning af syriske flygtning, da mellem 250 og 300 mennesker demonstrerede onsdag mod at sende syrere til Damaskus og Assads regime.