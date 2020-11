Debataften om den aktuelle samfundssituation

Det er titlen på det debat-­arrangement, som Folkebevægelsen for frihed holder på fredag i Rotationen i Holbæk. Ved arrangementet er otte fagfolk inviteret til hver især at komme med et oplæg om deres syn på den situation, Danmark og resten og verden befinder sig i lige nu. Efterfølgende vil der være debat og spørgsmål fra salen, oplyser Folkebevægelsen for frihed.