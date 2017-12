Debat om højhus til det sidste

Resultatet blev fem etager på den højeste bygning (bagerst i midten) på Ford-grunden. Nogle havde gerne set den tre gange højere, mens andre stadig mener, den er for høj. Illustration: Kullegaard A/S Foto: FirstAgenda image to PDF converter

Holbæk - 19. december 2017 kl. 18:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projektet på den såkaldte Ford-grund i Holbæk har i høringsperioden givet anledning til en del debat på grund af planen om at bygge et boligtårn i syv etager. Selv om der i tiden op til behandlingen i Holbæk Byråd var skåret to etager af huset på hjørnet af Rosen og Smedelundsgade, så var ikke alle tilfredse, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Således sendte Foreningen for Bygning og Landskabskultur i Holbæk Kommune, kaldet Bevaringsforeningen, et åbent brev til byrådsmedlemmerne forud for behandlingen onsdag i sidste uge. Her gjorde foreningens formand, Peter Korsgaard, rede for, at nok var der tilfredshed med, at huset er reduceret til fem etager. Men foreningen mener stadig, at huset er for højt, fordi det skal opføres helt i skel mod naboen, der vil få voldsomme skygge- og indsigtsgener.

I byrådet var der dog også et ønske om, at huset havde været tre gange så højt.

- Ja, jeg havde ønsket, at det var 15 etager, hvis det var, afslørede formanden for klima- og udvalget, John Harpøth (DF) ved byrådets vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget for grunden.

Derimod glædede Henrik Mosbæk (R) sig over, at huset var reduceret til fem etager.

- Det gør også, at borgerne føler, det kan betale sig at give deres mening til kende, sagde Henrik Mosbæk.

Leif Juhl (EL) var også glad for, at der var barberet to etager af det højeste hus. Og hvor skulle parkeringspladserne være, hvis det skulle have været endnu højere? spurgte han.

I byrådet blev det også nævnt, at Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB, skulle have trukket sig fra projektet. Det kan Karsten Krüger, administrerende direktør i VAB dog afvise. VAB har stadig tænkt sig at udnytte en option på at købe almene boliger af TK Development, som står bag projektet. Det præcise tal er ikke klarlagt, men Karsten Krüger venter, at det bliver cirka 30 almene boliger. Der er knap 40 boliger i alt, og resten bliver ejerboliger.