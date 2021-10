De vandt pigeprisen

De grønne pigespejdere vandt PlanBørnefondens Pigepris 2021. Den blev overrakt af Stine Bosse, som er forperson for PlanBørnefondes bestyrelse og Pigeprisjuryen.

Holbæk - 11. oktober 2021 kl. 10:28 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

De grønne pigespejdere fik lørdag aften PlanBørnefondens Pigepris 2021 for initiativet Girls Act, som bringer politikere, erhvervsliv og organisationer sammen for at skabe reelle lige muligheder for alle uanset køn.

Det var fjerde år i træk at prisen blev uddelt.

Sejren kom som en stor overraskelse for De grønne pigespejdere, der ikke turde håbe på at løbe med titlen foran podcast-formatet 'A Seat At The Table' og aktivisten og debattøren Aphinya Jatupariskul, som er opvokset i Tølløse.

Med prisen modtager De grønne pigespejdere 20.000 kr fra TuborgFondet, og de er ikke er i tvivl om, hvad prisen og pengene skal bruges til:

- Hvis vi i Danmark fortsat skal kunne kalde os et foregangsland, hvad angår ligestilling, så skal vi simpelthen oppe os. Og det vil vi gerne hjælpe med, men vi har brug for flere på holdet. Det håber vi, at prisen kan hjælpe med, sagde Pia Risør Bjerre, forperson for De grønne pigespejdere.