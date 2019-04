De tre store giver morgenmaden

De tre konkurrerende varehuse tog her også hinanden om skuldrene for at markere, at de står sammen om at gøre deres til, at havn og by bindes endnu bedre sammen.

- En kæmpegevinst for Skvulp, at de tre store her står sammen og er med til at give festivalen et løft ved at byde træskibssejlerne velkommen og ved at invitere folk med til bords ved et arrangement for hele byen og hele egnen, siger hun.