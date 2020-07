Se billedserie Willy Cafnik-Theill, Oliver Cafnik-Theill i midten sammen med Olivers to sponsorer: Morten Brøndsted Poulsen fra Café Korn (th) og Thomas Vestergaard fra Frugtboden (tv). Privatfoto.

De støtter lokalt fodboldtalent

Holbæk - 13. juli 2020 kl. 07:19 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Brøndsted Poulsen fra Café Korn og Thomas Vestergaard fra Frugtboden var hurtige med et tilbud om at støtte det lokale fodboldtalent 16-årige Oliver Cafnik-Theill. I sidste uge faldt det nemlig på plads, at Oliver er blevet optaget på TalentCenter Haderslev. Efter sommerferien starter han i 1. g på Det Blå Gymnasium på en særlig talentlinje, hvor han bliver U17 spiller og hver formiddag træner med HFK/SønderjyskE.

Hans far, Willy Cafnik-Theill, som er indehaver af Bagels4you og Mega Bowl Holbæk fortæller, at Oliver har ambitioner med sin sport og er lykkelig for at have fået muligheden for at komme til SønderjyskE og ungdomsspillerne i U17 ligaen. Oliver har trænet i HBI, siden han var 4 år, og netop afsluttet 9. klasse i sportsklassen på Stenhus Kostskole.

- Det hele er gået meget hurtigt, og i sidste uge faldt det på plads med SønderjyskE. Oliver flytter 200 kilometer væk og skal til at stå på egne ben. Heldigvis har TalentCenter Haderslev en talentkoordinator, der holder sammen på trådene. Oliver skal bo i en ungdomsbolig på selve stadionet, og vi har givet vores tilsagn om, at de følger med i hans karakterer og fravær i gymnasiet, så det hænger sammen med studierne og fodbolden. Det tætte program efterlader dog ikke tid til, at Oliver kan have et fritidsjob. Derfor varmede det utrolig meget, at Thomas og Morten kom så hurtigt på banen og sagde, at de ville støtte Oliver med lommepenge, forklarer Willy Cafnik-Theill.

Lommepengene bliver udbetalt en gang om måneden som et velkomment økonomisk tilskud og en lille hilsen fra hjembyen, hvor man glæder sig over det lokale talent og følger med i hans fodboldkarriere.