Se billedserie Onsdag blev der sat nye skriveborde og tilbehør ind hos Danida Fellowship Centre. Mandskab fra Privat Erhverv, Søborg, stod for opgaven med at samle møblerne. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: De statslige arbejdspladser rykker ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De statslige arbejdspladser rykker ind

Holbæk - 05. august 2021 kl. 11:59 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Udflytningen til Holbæk af de statslige arbejdspladser, som for de flestes vedkommende blev meddelt i oktober 2015, er nu så tæt på målet, at der ikke kommer flere forsinkelser. De første flytte­læs er begyndt at ankomme til den ombyggede Østre Skole på Tidemandsvej 1 i Holbæk, efter at nøglerne officielt blev overdraget til lejerne i tirsdags.

Der er tale om cirka 237 årsværk - og endnu flere hoveder - fra fire statslige institutioner, som får ny arbejdsplads. I løbet af den næste halvanden uges tid skulle de komme så meget på plads, at de har første arbejdsdag i de nye omgivelser mandag den 16. august. Den 25. august er der officiel indvielse.

Aflevering skubbet en måned I foråret var det planen, at Bygningsstyrelsen skulle aflevere byggeriet med udgangen af juni. Der blev dog taget forbehold for, at der kunne opstå lidt yderligere forsinkelse som følge af problemer med leveringen af materialerne. Og det er netop årsagen til, at afleveringen først skete mandag i denne uge.

- På grund af travlhed i byggebranchen har der været forsinkelser på leveringen af døre og vinduer. De er ved at være leveret nu, forklarer chefkonsulent Lasse Christian Hansen, der er Bygningsstyrelsens projektleder på arbejdet i Holbæk.

Der mangler endnu at blive leveret dele af egetræspanelerne til beklædning af nogle vægge.

- De hele plader er leveret og monteret. Men der mangler nogle restleveringer af mindre stykker, som ventes leveret inden for den næste måneds tid. De må så monteres, mens der arbejdes i lokalerne, fortæller Lasse Christian Hansen.

Der foregår også stadig udbedring af fejl og mangler.

Beplantningen kommer til oktober På gårdarealerne er der fortsat gang i nogle belægningsarbejder, som ventes færdig i slutningen af måneden, med forbehold for vejrliget.

- Beplantningen sker som planlagt ved starten af plantesæsonen i oktober og forventes færdiggjort midt i november, oplyser Lasse Christian Hansen.

Der er dog en enkelt undtagelse, da der allerede for en uge siden blev plantet en bøgehæk langs vestsiden af bygningerne. Her er de store installationer til ventilationsanlæggene synlige fra Tidemandsvej og Markedspladsen, og det gav i februar anledning til en del kritik i en Facebook-debat. Det er baggrunden for, at det er prioriteret at få beplantningen på plads her allerede nu.

Første melding: Indflytning i 2017 Onsdag kom nogle af de første flyttebiler til den gamle skole. Det er næsten seks år efter, at den daværende V-regering i oktober 2015 fremlagde planen Bedre Balance I om flytning af statslige arbejdspladser fra København til det øvrige Danmark. I den runde var tre af de fire statslige institutioner med.

Ved fremlæggelsen af planen i 2015 var meldingen, at udflytningen ville ske i sommeren 2017. Datoen blev siden ændret fem gange, af forskellige årsager. Den syvende dato, august i år, holdt lige netop, selv om der skete forsinkelser i leveringen af materialer.

I januar 2018 var en fjerde institution med i VLAK-regeringens plan Bedre Balance II om flytningen af yderligere arbejdspladser.

Nye skriveborde på plads En af de tre, der var med i første omgang i 2015, er Danida Fellowship Centre, DFC, som i går modtog nye skriveborde på den fremtidige arbejdsplads. Senere kommer reoler og flyttekasser og lignende fra den hidtidige adresse.

- Vi måtte købe nye skrive­borde, fordi de gamle er meget større og ikke paser ind i lokalerne, forklarer Ulla Næsby Tawiah, der er direktør i DFC.

Oprindelig var der tale om, at 13-14 medarbejdere skulle flytte til Holbæk. Men staben er blevet udvidet undervejs, så det bliver 21 medarbejdere, der flytter fra adressen på Hostrupsvej på Frederiksberg.

- Det er blevet virkelig flotte lokaler. Og vi glæder os over, at flere kommer til at kende os, når vi flytter herud. Forhåbentlig kan vi få fortalt folk, hvad Danida Fellowship Centre laver, siger Ulla Næsby Tawiah.

Udfordring med kollegium DFC er en selvejende institution, som forvalter Udenrigsministeriets bevillinger til kapacitetsudvikling af Danidas partnerorganisationer. Desuden administreres den Danida-finansierede udviklingsforskning.

Flytningen giver lidt praktiske udfordringer, fordi kollegiet med 68 værelser fortsætter på Frederiksberg. Her bor der udenlandske stipendiater fra de cirka 30 forskellige udviklingslande, som DFC har samarbejde med. Derfor fortsætter tre medarbejdere på Frederiksberg, nemlig en receptionist, en vicevært og en rengøringsdame.

- Vi har haft kontoret i underetagen på kollegiet og har dagligt mødt stipendiaterne. Hvis de har spørgsmål, som receptionisten ikke kan klare, må vi ordne det over telefon eller mail eller sende én derind, siger Ulla Næsby Tawiah.

I forbindelse med flytningen af Danida Fellowship Centre fra Frederiksberg til Holbæk har fire medarbejdere valgt ikke at følge med. Tre af fire stillinger er blevet genbesat. Den fjerde stilling er endnu ikke slået op, da der først skal tages nærmere stilling til indholdet af jobbeskrivelsen.

Hjemmearbejde fungerer En af de andre institutioner, der om knap to uger har første arbejdsdag i de nye omgivelser er Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Her arbejdes der med at sikre de videregående uddannelsers kvalitet. Cirka 40 fastansatte samt en håndfuld deltidsansatte studentermedhjælpere flytter.

- Udskiftningen af medarbejdere har været på det normale niveau, og på nuværende tidspunkt er der ikke noget at være bekymret for, siger Anette Dørge, direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Der er indgået aftaler med medarbejderne om, at de kan arbejde under transporten, ligesom der kan blive tale om et par faste hjemmearbejdsdage. Erfaringerne under coronaen har vist, at det sagtens kan lade sig gøre, tilføjer Anette Dørge.

Den tredje, der var med i planen fra 2015, var Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her får cirka 80 fastansatte medarbejdere arbejdsplads i Holbæk. Dertil kommer en snes studentermedhjælpere, som arbejder en-to dage om ugen. EVA arbejder med at styrke kvaliteten på uddannelses­institutioner, skoler og dagtilbud.

Center kom med i 2018 Center for Udgående Kvalitetsarbejde kom med i 2018-planen. Centret er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, som ligger under Børne- og Undervisningsministeriet. Flytningen gælder 95 årsværk fra Center for Udgående Kvalitetsarbejde, hvor der ved udgangen af året er mere end 120 medarbejdere tilknyttet.

Det oplyser Børne- og Under­visningsministeriets Center for Kommunikation og Presse, som tager sig af al kommunikation i forbindelse med centret.

Mange medarbejdere i Center for Udgående Kvalitetsarbejde har tidsbegrænsede ansættelser, og der opleves for tiden ikke problemer med at få besat opslåede stillinger, lyder meldingen.