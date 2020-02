De små værter på Aprilfestival

Børnene deltog i et lille kursus i anledning af, at de sammen med flere hundrede andre børn i kommunen er blevet udpeget til at være værter ved den kommende Aprilfestival, som er verdens største festival for børne- og ungdomsteatre.

- Meningen er, at børnene skal introduceres for teatret. Vi vil forsøge at lære dem, at man ikke behøver at stå på en scene for at være med. At der er mange opgaver, der skal løses, og at alle personer er lige vigtige, når en forestilling skal afvikles, fortæller Mikkel Thorning.