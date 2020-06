De små har fået en skolehave

- Jeg er glad for, at vi har fået muligheden for at lave skolehaver, fordi vi kører sådan et udeskolekoncept for indskolingen. Vi sår nu, og så fortsætter vi efter sommerferien, hvor vi høster og laver bålmad af grøntsagerne. Vi kan bruge haverne i de forskellige fag og for eksempel lave logbøger og måle tilvækst uge efter uge, fortæller Morten Riegels Jensen, som er lærer på Vipperød skole og initiativtager til skolehaven.