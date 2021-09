Landdistriktformand Steffen Damsgaard (tv.) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bak kommer fra hver deres parti - henholdsvis V og S. Men deres syn på de mindre byers betydning flugtede ganske godt. Foto: Anders Ole Olsen

De små byer tager hånd om borgerne

Holbæk - 05. september 2021 kl. 18:08 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Når nu mange vælger at flytte fra landsbyen til en lidt større by - eller til en af de helt store byer - hvorfor så ikke bare lade det ske? Hvorfor er landsbyerne værd at slås for?

Det gav indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) et svar på, da han leverede det første oplæg til deltagerne i søndagens lokalområde-topmøde i sportsbyen.

- De mindre byer kan noget med at tage hånd om dem, der bor der. Integration i store byer er svært - i landsbyerne sørger man for, at de nye borgere kommer med i fællesskabet, sagde ministeren og fortsatte:

- Det samme gælder de unge. Der er nogen, der tager fat i dem, som ikke lige finder vejen selv. Man skulle tro, at alle unge i en velhaverkommune som Frederiksberg fik en uddannelse. Men en fjerdedel af dem gør ikke. Men i Lemvig, hvor pengene er færre, er det kun hver ottende unge, som ikke får en uddannelse.

Det er netværket, som gør forskellen. I provinsen kan det være en lærer eller en fodboldtræner, der griber fat i en ung, som dropper sin uddannelse. I de store byer går det helt ubemærket hen, lød Kaare Dybvad Beks forklaring.

Ministeren nævnte naturligvis også nogle Christiansborg-initiativer, som skal hjælpe provinsen på vej. En pædagoguddannelse i Holbæk og motorvejen til Kalundborg var blandt eksemplerne. Og den næste planlov vil måske også give lidt flere beføjelser til kommunerne.

Trætte af trængsel Ministeren blev suppleret af Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd og medlem af Lemvig Kommunalbestyrelse for Venstre.

I sit oplæg fremhævede han også den gode landsbykultur med vægt på sammenhold og fællesskab.

At man helt kan stoppe flytningen mod de større byer, tror han ikke på.

- Men vi kan arbejde for en bedre balance. Og der er en bevægelse af mennesker, som har fået nok af tætbefolkede byer, hvor de under coronaen ikke engang kunne få luft i den nærmeste park, fordi den også var overfyldt, sagde Steffen Damsgaard.

Under den efterfølgende spørgerunde blev han blandt andet spurgt om »industrilandbruget«.

- Virkeligheden er, at der er mange landmænd, som er aktive i deres lokalsamfund. Det er dem, der kommer med maskinen, hvis der skal graves noget. Og så er andre landmænd, som er komplet ligeglade med deres omgivelser. Men i landbrugets organisationer ved de godt, at hvis de vil være her i fremtiden, er de nødt til at vise hensyn. Så jeg tror, der vil ske noget, lød Steffen Damsgaards svar.

Politisk angst Både han og Kaare Dybvad Bek talte for øget lokal indflydelse. Men de pegede også begge to på et indbygget dilemma. For hvis man må bestemme mere lokalt, må politikerne også leve med, at der er uens løsninger i de forskellige områder.

- Og dét er angstprovokerende for politikere, sagde Steffen Damsgaard.

- Enkeltsager kan ødelægge meget, fordi politikerne bliver nervøse. Frihed til skolerne er godt. Men hvis der så kommer en historie om en elev, der ikke har lært at læse, så er presset på politikerne stort, konstaterede Kaare Dybvad Bek.

