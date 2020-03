Se billedserie I de rå omgivelser er der også rustninger til rådighed til at pynte op med i festlokalet. Foto: Claus Sørensen.

De skruer op for festblusset

Holbæk - 05. marts 2020

En fest skal helst sidde lige i boksen. Og er der et sted, hvor man selv kan få lov at sætte sit præg på en fest, er det i Boxen på havnen i Holbæk. Et gammelt frysehus - tidligere hed stedet Hal E - som nu skruer op for festblusset for at få flere til at holde deres fester i de rå rammer.

De to indehavere af Café Svanen tre minutters gang fra Boxen købte sig ind i Boxen-samarbejdet for et år siden, og efter den erfaring, de nu har høstet, er de ivrige efter at sætte endnu mere gang i Boxen som stedet for alskens festlige sammenkomster.

Her er der mulighed for skræddersyede fester i en festsal, der kan indrettes, så det bliver en fest - uanset om man er et selskab på 40 eller har 280 til bords. Her er højt til loftet - sådan i bogstaveligste forstand: Otte meter.

Lokalet kan indrettes på mange måder, og det er makkerparret Mathias Damhus og Brian Klarskov, der er klar med både lokaler, mad og drikke.

Boxen rummer et stort festlokale med scene. Her er lys- og audioudstyr i stor stil. Her er bar og også et lounge-­område. Skillevægge sikrer, at man kan sætte rammerne alt efter antal gæster og aktiviteter.

Nylig blev der fejret en barnedåb i Boxen med et område i lokalet indrettet med hoppeborg til de børn, der var med til festen. Der er mulighed for at sidde både ved almindelige og runde borde. Der er høje kandelabre til rådighed sammen med alt muligt andet festgrej. Og ja, selv rustninger til at angive stemningen i festlokalet er til rådighed. I lounge-området sikrer chesterfield-sofaer og -stole, at man sidder godt og slapper af.

Maden til festerne tilberedes i køkkenet på Café Svanen, hvis mangeårige historie i øvrigt er tæt knyttet til havnen og aktiviteterne her gennem tiden.

- Vi kombinerer i Boxen folks ønsker om nogle rigtigt fede rammer og den mad, de gerne vil have. Rigtig mange synes, at rustikke rammer er godt og hyggeligt og vil helst ikke have, at det er for fint. Og vi kan jo sagtens byde på fin mad på stedet, forsikrer Mathias Damhus.

Med i Boxen-­sam­arbejdet er - foruden de to café-indehavere - Lars Boisen og Ronny Banerjee. Sammen forpagter de bygningen, og der holdes foruden fester på stedet kurser, virksomhedsforedrag og koncerter.